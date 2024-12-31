((الملحق الرياضي)) يرصد توجيه الكرات في الجولة الـ(6)مركز (4) يتصدر المشهد والتضامن في المقدمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) رصد: علي ميرزا الأربعاء ٠١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

كلما‭ ‬ارتقى‭ ‬مستوى‭ ‬الأداء‭ ‬في‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬شهدت‭ ‬مراكز‭ ‬اللعب‭ ‬الهجومية‭ ‬أرقاما‭ ‬إحصائية‭ ‬هي‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬التساوي‭ ‬والتعادل،‭ ‬وكلما‭ ‬تواضع‭ ‬المستوى‭ ‬رأينا‭ ‬هيمنة‭ ‬مركز‭ ‬ما‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬بقية‭ ‬المراكز‭ ‬لأسباب‭ ‬مختلفة،‭ ‬وخلال‭ ‬عديد‭ ‬البطولات‭ ‬العالمية‭ ‬كانت‭ ‬معادلة‭ ‬النسبة‭ ‬والتناسب‭ ‬حاضرة‭ ‬في‭ ‬إحصائيات‭ ‬توزيع‭ ‬الكرات‭ ‬على‭ ‬مراكز‭ ‬اللعب‭ ‬الهجومية،‭ ‬وحرصنا‭ ‬في‭ ‬الملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬على‭ ‬رصد‭ ‬تقريبي‭ ‬لتوزيع‭ ‬الكرات‭ ‬خلال‭ (‬22‭ ‬شوطا‭) ‬من‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬شهدتها‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭.‬





هيمنة‭ ‬مركز‭ (‬4‭)‬

هيمن‭ ‬مركز‭ (‬4‭) ‬على‭ ‬حساب‭ ‬بقية‭ ‬مراكز‭ ‬اللعب‭ ‬الهجومية‭ ‬الأخرى،‭ ‬إذ‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الكرات‭ ‬التي‭ ‬وجهها‭ ‬معدو‭ ‬الفرق‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬قرابة‭ (‬337‭ ‬كرة‭)‬،‭ ‬وجاء‭ ‬التضامن‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ (‬44‭ ‬كرة‭)‬،‭ ‬والدير‭ (‬39‭ ‬كرة‭)‬،‭ ‬وبني‭ ‬جمرة‭ (‬38‭ ‬كرة‭) ‬والنبيه‭ ‬صالح‭ (‬37‭ ‬كرة‭)‬،‭ ‬والنجمة‭ (‬33‭ ‬كرة‭)‬،‭ ‬والنصر‭ ‬ودار‭ ‬كليب‭ (‬32‭ ‬كرة‭)‬،‭ ‬والشباب‭ (‬29‭ ‬كرة‭) ‬والمحرق‭ (‬25‭ ‬كرة‭).‬





مركز‭ (‬3‭)‬

وسجل‭ ‬مركز‭ (‬3‭) ‬قرابة‭ (‬141‭ ‬كرة‭) ‬وأتى‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬إذ‭ ‬قام‭ ‬بـ‭(‬28‭ ‬محاولة‭)‬،‭ ‬والدير‭ (‬19‭) ‬وبني‭ ‬جمرة‭ (‬18‭)‬،‭ ‬والأهلي‭ ‬ودار‭ ‬كليب‭ (‬17‭)‬،‭ ‬والتضامن‭ (‬13‭)‬،‭ ‬والنجمة‭ (‬12‭)‬،‭ ‬والنصر‭ (‬11‭)‬،‭ ‬والمحرق‭ (‬9‭)‬،‭ ‬والشباب‭ (‬8‭).‬





مركز‭ (‬2‭)‬

وشهد‭ ‬مركز‭ (‬2‭) ‬قرابة‭ (‬144‭ ‬طلعة‭) ‬وجاء‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ (‬29‭)‬،‭ ‬ودار‭ ‬كليب‭ (‬21‭)‬،‭ ‬والتضامن‭ (‬19‭)‬،‭ ‬والشباب‭ (‬17‭)‬،‭ ‬وبني‭ ‬جمرة‭ ‬والدير‭ (‬14‭)‬،‭ ‬والنبي‭ ‬صالح‭ (‬13‭)‬،‭ ‬والنصر‭ ‬والمحرق‭ (‬12‭)‬،‭ ‬والنجمة‭ (‬10‭).‬





مركز‭ (‬1‭)‬

وشهد‭ ‬مركز‭ (‬1‭) ‬قرابة‭ (‬39‭ ‬تدخل‭)‬،‭ ‬وجاء‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ (‬10‭)‬،‭ ‬والأهلي‭ (‬8‭)‬،‭ ‬والنجمة‭ (‬7‭)‬،‭ ‬والنبيه‭ ‬صالح‭ ‬وبني‭ ‬جمرة‭ (‬3‭)‬،‭ ‬والتضامن‭ ‬ودار‭ ‬كليب‭ ‬والمحرق‭ ‬والشباب‭ (‬2‭).‬





مركز‭ (‬6‭)‬

ويعد‭ ‬مركز‭ (‬6‭) ‬أقل‭ ‬مراكز‭ ‬اللعب‭ ‬تفعيلا‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة،‭ ‬إذ‭ ‬شهد‭ ‬قرابة‭ (‬17‭ ‬تدخلا‭)‬،‭ ‬وجاء‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ (‬6‭)‬،‭ ‬ودار‭ ‬كليب‭ (‬5‭)‬،‭ ‬والمحرق‭ (‬4‭)‬،‭ ‬والنجمة‭ ‬وبني‭ ‬جمرة‭ (‬1‭) ‬بينما‭ ‬لم‭ ‬تسجل‭ ‬الفرق‭ ‬المتبقية‭ ‬التي‭ ‬لعبت‭ ‬الجولة‭ ‬أي‭ ‬تدخل‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭.‬

وخلت‭ ‬مباراة‭ ‬البسيتين‭ ‬واتحاد‭ ‬الريف‭ ‬من‭ ‬الرصد‭ ‬نتيجة‭ ‬عدم‭ ‬وجودنا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭.‬





قراءة‭ ‬فنية

والأرقام‭ ‬المرصودة‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬تقريبية‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬بدون‭ ‬تأكيد‭ ‬تعطيك‭ ‬مؤشرا‭ ‬فنيا‭ ‬عن‭ ‬أسلوب‭ ‬أداء‭ ‬الفريق‭ ‬ومكامن‭ ‬القوة‭ ‬والضعف‭ ‬لديه،‭ ‬وعندما‭ ‬يسحب‭ ‬مركز‭ (‬4‭) ‬البساط‭ ‬عن‭ ‬بقية‭ ‬مراكز‭ ‬اللعب‭ ‬الهجومية‭ ‬فهذا‭ ‬أمر‭ ‬طبيعي‭ ‬ويعود‭ ‬إلى‭ ‬عوامل‭ ‬متعددة؛‭ ‬منها‭: ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬حالاتها‭ ‬وهنا‭ ‬يضطر‭ ‬صانع‭ ‬اللعب‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬ألعابه‭ ‬على‭ ‬الأطراف،‭ ‬أو‭ ‬أنّ‭ ‬صانع‭ ‬اللعب‭ ‬محدود‭ ‬الإمكانات،‭ ‬وهذه‭ ‬الإمكانات‭ ‬ربما‭ ‬لا‭ ‬تساعده‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ (‬الحبة‭ ‬قبة‭)‬،‭ ‬وقد‭ ‬يرجع‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬مكامن‭ ‬قوة‭ ‬الفريق‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬مركز4،‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬يكون‭ ‬للاعبي‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬نصيب‭ ‬الأسد‭ ‬من‭ ‬توجيه‭ ‬الكرات،‭ ‬وعلى‭ ‬سبيل‭ ‬التمثيل‭ ‬وليس‭ ‬الحصر‭ ‬وجود‭ ‬منتظر‭ ‬علي‭ (‬بني‭ ‬جمرة‭)‬،‭ ‬وناصر‭ ‬عنان‭ ‬وسيد‭ ‬هاشم‭ ‬سيد‭ ‬عيسى‭ (‬المحرق‭) ‬ويوسف‭ ‬خالد‭ (‬دار‭ ‬كليب‭) ‬وسيد‭ ‬علي‭ ‬كاظم‭ ‬وحسن‭ ‬الحداد‭ (‬النصر‭) ‬وأحمد‭ ‬صادق‭ ‬وسعود‭ ‬خالد‭ (‬النجمة‭).‬

وهيمنة‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬مركز2‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬لم‭ ‬تأت‭ ‬من‭ ‬فراغ،‭ ‬إذ‭ ‬قدم‭ ‬الأنيق‭ ‬علي‭ ‬إبراهيم‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬الأهلي‭ ‬أمام‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬أداء‭ ‬لافتا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المركز،‭ ‬وكان‭ ‬مصدر‭ ‬الخطر‭ ‬الذي‭ ‬أتعب‭ ‬معه‭ ‬حائط‭ ‬صد‭ ‬منافسه،‭ ‬وساعده‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬زميله‭ ‬محمد‭ ‬عنان‭ ‬خلال‭ ‬الأوقات‭ ‬التي‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬احتلال‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬صدارة‭ ‬مركز3‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬مفاجأة،‭ ‬إذ‭ ‬إنّ‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬يمثل‭ ‬مصدر‭ ‬قوة‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬الذي‭ ‬حاول‭ ‬صانع‭ ‬الألعاب‭ ‬عماد‭ ‬سلمان‭ ‬استثمار‭ ‬إمكانات‭ ‬الأخير‭ ‬بمعية‭ ‬الثنائي‭ ‬علي‭ ‬عبدالواحد‭ ‬وعلي‭ ‬حسين‭ ‬خليفة‭.‬

وكان‭ ‬للنصر‭ ‬حضور‭ ‬في‭ ‬الإحصائية،‭ ‬إذ‭ ‬تصدر‭ ‬مركز‭ (‬1‭) ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬إبراهيم‭ ‬محمد‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يختلف‭ ‬اثنان‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬الأخير‭ ‬بات‭ ‬يمثل‭ ‬الورقة‭ ‬الرابحة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬عطفا‭ ‬على‭ ‬المردود‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وقدم‭ ‬إبراهيم‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬أداء‭ ‬مميزا‭ ‬من‭ ‬مركزي‭ ‬1‭ ‬و2‭ ‬وأظهر‭ ‬صلابة‭ ‬ذهنية،‭ ‬وكان‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬عناصر‭ ‬ساعدت‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬منتصرا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭.‬

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مركز‭ (‬6‭)‬

ورغم‭ ‬أنّ‭ ‬مركز‭ (‬6‭) ‬أقل‭ ‬مراكز‭ ‬اللعب‭ ‬الهجومية‭ ‬استثمارا‭ ‬وإهمالا‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬فإنّ‭ ‬الشباب‭ ‬كان‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬حاضرا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المركز،‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬الكاميروني‭ ‬بويومو‭ ‬محترف‭ ‬الصفوف‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬بأدوار‭ ‬مركبة‭ ‬وإيجابية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬فريقه‭ ‬ساعده‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬زميله‭ ‬سيد‭ ‬أحمد‭ ‬مرتضى‭.‬