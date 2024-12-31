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نتنياهو يدرس سحب صلاحيات بن غفير

12/31/2024 7:08:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس سحب صلاحيات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
ونقلت عن مقربين من نتنياهو ترجيحهم عدم إقالة بن غفير، في حين أكدت مصادر مقربة من الوزير أنه "لا يخشى الإقالة بل قد يسعد بها".
وذكرت هيئة البث أن بن غفير يقول إنه سوف يستمر في التصويت ضد قرارات الائتلاف الحاكم.








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