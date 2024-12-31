بلدية الخليل تحذر من حفريات الاحتلال بالحرم الإبراهيمي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
حذرت بلدية الخليل من أعمال الحفر والتمديدات التي تنفذها قوات الاحتلال في الحرم الإبراهيمي الشريف.
وأضافت "هذه الإجراءات تأتي في سياق محاولات الاحتلال المستمرة للتهديد بنزع صلاحيات البلدية في المنطقة".
وبينت "الإجراءات جزء من مخطط إسرائيلي واسع النطاق يهدف إلى فرض السيطرة على المكان وتهويده".
وأضاف "الحفريات والتمديدات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي حيث إنها غير قانونية وتفتقر إلى أي مبرر موضوعي أو قانوني".
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