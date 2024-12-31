Wednesday, 01 January 2025 04:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بلدية الخليل تحذر من حفريات الاحتلال بالحرم الإبراهيمي

12/31/2024 7:08:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذرت بلدية الخليل من أعمال الحفر والتمديدات التي تنفذها قوات الاحتلال في الحرم الإبراهيمي الشريف.

وأضافت "هذه الإجراءات تأتي في سياق محاولات الاحتلال المستمرة للتهديد بنزع صلاحيات البلدية في المنطقة".


وبينت "الإجراءات جزء من مخطط إسرائيلي واسع النطاق يهدف إلى فرض السيطرة على المكان وتهويده".


وأضاف "الحفريات والتمديدات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي حيث إنها غير قانونية وتفتقر إلى أي مبرر موضوعي أو قانوني".

MENAFN31122024000208011052ID1109045802

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث