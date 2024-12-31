بلدية الخليل تحذر من حفريات الاحتلال بالحرم الإبراهيمي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذرت بلدية الخليل من أعمال الحفر والتمديدات التي تنفذها قوات الاحتلال في الحرم الإبراهيمي الشريف.

وأضافت "هذه الإجراءات تأتي في سياق محاولات الاحتلال المستمرة للتهديد بنزع صلاحيات البلدية في المنطقة".



وبينت "الإجراءات جزء من مخطط إسرائيلي واسع النطاق يهدف إلى فرض السيطرة على المكان وتهويده".



وأضاف "الحفريات والتمديدات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي حيث إنها غير قانونية وتفتقر إلى أي مبرر موضوعي أو قانوني".

