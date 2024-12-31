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الاعلامي الحكومي بغزة: استشهاد 1091 رضيعا فلسطينيا منذ بدء الحرب

12/31/2024 7:08:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة إن إسرائيل قتلت 1091 رضيعا فلسطينيا بغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 238 ولدوا وقتلوا خلال حرب الإبادة.
واعتبر الثوابتة في حديثه للأناضول أن استهداف إسرائيل للأطفال الرضع بغزة "جريمة حرب واضحة والمجتمع الدولي مُطالب بفتح تحقيقات فورية ومحاسبة المسؤولين عنها".








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