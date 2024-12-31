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ألمانيا تستعد لانتخابات مبكرة وسط تدخلات مزدوجة من موسكو وواشنطن

12/31/2024 7:08:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تنطلق حملة الانتخابات التشريعية الألمانية في مطلع 2025 في ظروف غير مسبوقة، وسط محاولات تدخل أجنبية لا تقتصر هذه المرة على روسيا بل تأتي أيضا من "الحليف الأكبر" الأميركي.
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 23 شباط/ فبراير إثر تفكك ائتلاف المستشار أولاف شولتس في تشرين الثاني/نوفمبر، تختلف الدوافع والوسائل ما بين روسيا والولايات المتحدة.
فالتدخل الروسي "هجين" يركز على الدعم العسكري الأساسي الذي تقدمه ألمانيا لأوكرانيا في الحرب التي تشنها موسكو عليها، في حين أن محاولات التأثير الأميركية علنية، ومحورها الهجرة والاقتصاد.
لكن القاسم المشترك لهذه التدخلات أنها تصبّ لصالح الحزب نفسه، وهو "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف الذي سجل تقدما محققا أكثر من 20% في نوايا التصويت، بحسب استطلاع للرأي أجراه معهد إنسا ونشرته صحيفة بيلد الثلاثاء.








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