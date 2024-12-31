ألمانيا تستعد لانتخابات مبكرة وسط تدخلات مزدوجة من موسكو وواشنطن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تنطلق حملة الانتخابات التشريعية الألمانية في مطلع 2025 في ظروف غير مسبوقة، وسط محاولات تدخل أجنبية لا تقتصر هذه المرة على روسيا بل تأتي أيضا من "الحليف الأكبر" الأميركي.
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 23 شباط/ فبراير إثر تفكك ائتلاف المستشار أولاف شولتس في تشرين الثاني/نوفمبر، تختلف الدوافع والوسائل ما بين روسيا والولايات المتحدة.
فالتدخل الروسي "هجين" يركز على الدعم العسكري الأساسي الذي تقدمه ألمانيا لأوكرانيا في الحرب التي تشنها موسكو عليها، في حين أن محاولات التأثير الأميركية علنية، ومحورها الهجرة والاقتصاد.
لكن القاسم المشترك لهذه التدخلات أنها تصبّ لصالح الحزب نفسه، وهو "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف الذي سجل تقدما محققا أكثر من 20% في نوايا التصويت، بحسب استطلاع للرأي أجراه معهد إنسا ونشرته صحيفة بيلد الثلاثاء.
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