وزير الأوقاف يفتتح مسجدا في لواء الرصيفة

وأكد الخلايلة أهمية المساجد كمنارات يسترشد بها المسلم في حياته، ويستمد منها مقومات دينه، لافتا إلى أن المسجد محراب الصلة بالله ومكان الإيمانية والخلقية، وأول مدرسة انطلق منها شعاع العلم والمعرفة في الإسلام، وأخرجت قادة وعلماء غيروا وجه التاريخ.

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