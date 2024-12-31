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وزير الأوقاف يفتتح مسجدا في لواء الرصيفة

12/31/2024 3:10:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، في لواء الرصيفة اليوم الثلاثاء، مسجد "بر الوالدين" الذي أقيم على نفقة المحسن الدكتور اجود النجار.


وأكد الخلايلة أهمية المساجد كمنارات يسترشد بها المسلم في حياته، ويستمد منها مقومات دينه، لافتا إلى أن المسجد محراب الصلة بالله ومكان التربية الإيمانية والخلقية، وأول مدرسة انطلق منها شعاع العلم والمعرفة في الإسلام، وأخرجت قادة وعلماء غيروا وجه التاريخ.

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