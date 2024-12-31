زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب جنوب إيران

وأفاد مركز رصد الزلازل الوطني بأن هذا الزلزال حدث عند الساعة السادسة و48 دقيقة عصر الثلاثاء، وفي عمق 8 كلم عن سطح الارض. ولم ترد أي تقارير بشان الخسائر المترتبة على زلزال كرمان بقوة 4.5 درجات.

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