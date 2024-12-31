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زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب جنوب إيران

12/31/2024 3:10:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، عصر يوم الثلاثاء، قرية سيرج التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل الوطني بأن هذا الزلزال حدث عند الساعة السادسة و48 دقيقة عصر الثلاثاء، وفي عمق 8 كلم عن سطح الارض.
ولم ترد أي تقارير بشان الخسائر المترتبة على زلزال كرمان بقوة 4.5 درجات.

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