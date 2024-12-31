زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب جنوب إيران

زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب جنوب إيران
التاريخ
12/31/2024 3:10:42 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، عصر يوم الثلاثاء، قرية سيرج التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران.
وأفاد مركز رصد الزلازل الوطني بأن هذا الزلزال حدث عند الساعة السادسة و48 دقيقة عصر الثلاثاء، وفي عمق 8 كلم عن سطح الارض.
ولم ترد أي تقارير بشان الخسائر المترتبة على زلزال كرمان بقوة 4.5 درجات.
MENAFN31122024000208011052ID1109045621
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.