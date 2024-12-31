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مالية النواب تناقش موازنة مجالس المحافظات

12/31/2024 3:10:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، اليوم الثلاثاء، موازنة مجالس المحافظات، بحضور رؤساء مجالس المحافظات، ومدير الموازنة العامة مجدي الشريقي.


وقال الدكتور السليحات، "إن سنة 2024 لم تكن كما يجب من حيث المخصصات المالية التي تراجعت نتيجة تراجع الإيرادات الضريبية والظروف الإقليمية"، مشيرا إلى أن هذه المناقشات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتجويد الموازنة العامة وضمان توزيع الموارد بشكل عادل وفعال بين مختلف المحافظات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.


وبلغت موازنات مجالس محافظات: إربد 13.181 مليون دينار، والزرقاء 12.6 مليون دينار، والعقبة 9 ملايين دينار، والعاصمة 19.2 مليون دينار، والطفيلة 8.875 مليون دينار، وعجلون 10.2 مليون دينار، ومادبا 9.174 مليون دينار، ومعان 11.940 مليون دينار، والكرك 8.811 مليون دينار، والمفرق 12.244 مليون دينار، والبلقاء 10.250 مليون دينار.


بدورهم، أوضح أعضاء المجالس، أن المخصصات المالية لا تكفي لتلبية احتياجات القطاعات كافة، حيث تعطى الأولوية للقطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم.


وأكدوا أهمية وجود آلية واضحة لزيادة المخصصات المالية في المستقبل لتلبية احتياجات المحافظات، والنظر في التحديات الميدانية التي تواجه المحافظات أثناء تعديل القوانين والتشريعات المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من الميزانية وتنفيذ المشاريع بفعالية.


وطالبوا بإيجاد حلول مرنة لتوزيع الميزانيات لضمان استفادة القطاعات الخدمية كافة من هذه المبالغ، مؤكدين أن المشاريع تساهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة للمواطنين في المحافظات، بما في ذلك توفير العديد من الخدمات الأساسية لسكان المحافظات.


وطالبوا مجلس النواب، برفع نسبة موازنة المجالس لتصبح 2 بالمئة من الموازنة العامة بدل 1 بالمئة، لتتمكن من تنفيذ المشاريع التي تسهم في خدمة الوطن والمواطن.

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