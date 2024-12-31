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حسان يهنئ الأردنيين بحلول العام الجديد

12/31/2024 3:10:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هنأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، بمناسبة حلول العام الجديد.
وكتب حسّان عبر صفحته الرسمية بمنصة إنستغرام، مساء الثلاثاء، "نسأل الله أن يكون العام الجديد عام خير وبركة وسلام على الأردن الغالي وعلى كل أردني وأردنية في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة، وأن تتحقق أهدافنا وطموحاتنا الوطنية، وأن يرفع الظلم عن الأشقاء في غزة ويسود الأمن والسلام في منطقتنا".








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