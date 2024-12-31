حسان يهنئ الأردنيين بحلول العام الجديد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
هنأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، بمناسبة حلول العام الجديد.
وكتب حسّان عبر صفحته الرسمية بمنصة إنستغرام، مساء الثلاثاء، "نسأل الله أن يكون العام الجديد عام خير وبركة وسلام على الأردن الغالي وعلى كل أردني وأردنية في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة، وأن تتحقق أهدافنا وطموحاتنا الوطنية، وأن يرفع الظلم عن الأشقاء في غزة ويسود الأمن والسلام في منطقتنا".
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