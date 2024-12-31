مفتي مصر: المساكنة صورة من الزنا وسلوك مرفوض

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، إن مفهوم "المساكنة" يمثل صورة مشوهة من الزنا، وهو سلوك شاذ مرفوض دينيا وأخلاقيا.

جاء ذلك خلال حديثه في برنامج "مع المفتي"، الذي يقدمه الدكتور عاصم عبدالقادر على قناة "الناس"، مساء اليوم الجمعة.

وأكد "عياد" أن "الرجولة لا تُقاس بالقوة الجسدية أو الحجم، بل بالسلوك والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية"، مشيرا إلى أن أي رجل عاقل أو أب مسؤول لا يمكن أن يقبل أو يسمح بمثل هذه الأفعال داخل أسرته.

وأضاف المفتي أن الإسلام ينظر إلى الزواج باعتباره مؤسسة مقدسة تهدف إلى الحفاظ على النوع البشري واستمرار الحياة بطريقة تتماشى مع الضوابط الشرعية، وليس مجرد علاقة عابرة تخضع للرغبات والشهوات.

واعتبر المفتي أن الترويج لمثل هذه السلوكيات بمثابة دعوة للإفلات من القيم والأخلاق، وتحويل الإنسان إلى كائن يسعى وراء شهواته دون أي ضوابط.

وشدد على أن هذه الممارسات لا يمكن تبريرها بأية حال من الأحوال، داعيا إلى التمسك بالقيم الأخلاقية والدينية التي تحفظ كرامة الإنسان والمجتمع.