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طفل مصري ينجو بأعجوبة بعد أن اختراق قلبه مسمار

12/31/2024 3:07:31 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تمكّن أطباء في جنوب مصر من إنقاذ حياة طفل تعرض لحادث مأساوي، أدى إلى استقرار مسمار معدني في قلبه، مما شكّل تهديداً كبيراً على حياته.


ووفقاً لبيان صادر عن جامعة سوهاج، نجح فريق طبي متخصص في جراحة القلب والصدر بالمستشفى الجامعي في إنقاذ الطفل "آدم"، البالغ من العمر 8 سنوات من مدينة طهطا، من خلال إجراء جراحة دقيقة وعاجلة تطلبت مهارة عالية.


وأوضح البيان أن الطفل تعرض للإصابة أثناء اللعب مع أصدقائه، حيث سقط على مسمار معدني كبير اخترق جدار صدره ووصل إلى البطين الأيمن من قلبه، مما تسبب في نزيف شديد حول القلب.


تم نقل الطفل على الفور إلى غرفة العمليات، حيث أُجريت له جراحة عاجلة لاستخراج المسمار وتفريغ النزيف وإصلاح الفتق في البطين الأيمن.

وقد تكللت الجراحة بالنجاح، وتعافى الطفل تماماً، وخرج من المستشفى بعد خمسة أيام من العملية.

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