طفل مصري ينجو بأعجوبة بعد أن اختراق قلبه مسمار

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- Khaberni) خبرني - تمكّن أطباء في جنوب مصر من إنقاذ حياة طفل تعرض لحادث مأساوي، أدى إلى استقرار مسمار معدني في قلبه، مما شكّل تهديداً كبيراً على حياته.
ووفقاً لبيان صادر عن جامعة سوهاج، نجح فريق طبي متخصص في جراحة القلب والصدر بالمستشفى الجامعي في إنقاذ الطفل "آدم"، البالغ من العمر 8 سنوات من مدينة طهطا، من خلال إجراء جراحة دقيقة وعاجلة تطلبت مهارة عالية.
وأوضح البيان أن الطفل تعرض للإصابة أثناء اللعب مع أصدقائه، حيث سقط على مسمار معدني كبير اخترق جدار صدره ووصل إلى البطين الأيمن من قلبه، مما تسبب في نزيف شديد حول القلب.
تم نقل الطفل على الفور إلى غرفة العمليات، حيث أُجريت له جراحة عاجلة لاستخراج المسمار وتفريغ النزيف وإصلاح الفتق في البطين الأيمن.
وقد تكللت الجراحة بالنجاح، وتعافى الطفل تماماً، وخرج من المستشفى بعد خمسة أيام من العملية.
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