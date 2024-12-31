مشروبان شهيران يقللان خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانات

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشفت دراسة علمية أن تناول بعض المشروبات الساخنة في الصباح مثل الشاي والقهوة ربما تقلل الإصابة ببعض أنواع التي تصيب منطقة الرأس والعنق.





وقام فريق بحثي من كلية الطب بـ"جامعة يوتاه" الأميركية بتحليل 14 دراسة سابقة شملت أكثر من 25 ألف متطوع بالغ سواء من المرضى أو الأصحاء، حيث كان يتم الاستفسار عن عدد أكواب القهوة أو الشاي التي يتناولها المتطوعون بشكل يومي وشهري وسنوي، سواء كانت مشروبات تحتوي على الكافيين أو لا.





وتبين من الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون أربعة فناجين من القهوة التي تحتوي على كافيين يوميا تتراجع احتمالات إصابتهم بسرطان الرأس والعنق بشكل عام، مع تراجع بنسبة 30% في احتمالات الإصابة بسرطان الفم، وتراجع بنسبة 22% في معدلات الإصابة بسرطان الحلق.





وأثبتت الدراسة أن تناول القهوة الخالية من الكافيين تقلل احتمالات الإصابة بسرطان الفم بنسبة 25%.





وأظهرت الدراسة أيضا أن تناول الشاي يقلل بشكل ملموس من الإصابة بسرطان الجزء الخلفي من الحلق، وأن تناول كوب واحد أو أقل يوميا يقلل احتمالات الإصابة بسرطان الرأس والعنق بشكل عام بنسبة 9%.





ونقل الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الابحاث الطبية عن أطباء مشاركين في الدراسة قولهم إن "عادات تناول الشاي والقهوة مركبة إلى حد ما، وهذه النتائج تؤكد الحاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات وجمع المزيد من البيانات بشأن تأثير القهوة والشاي على إمكانية تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان".