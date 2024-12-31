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سفيران جديدان لتركيا ونيوزلندا بالاردن

12/31/2024 3:00:09 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، موافقة الحكومة الأردنية على قرار حكومة الجمهورية التركية ترشيح السفير يعقوب جايماز أوغلو ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا لها لدى البلاط الملكي الهاشمي.

كما وافقت الحكومة الأردنية على قرار حكومة نيوزلندا ترشيح السفير Greg David Lewis ليكون سفيرًا فوق العادة ومفوضا لها لدى البلاط الملكي الهاشمي

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