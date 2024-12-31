سفيران جديدان لتركيا ونيوزلندا بالاردن
التاريخ
12/31/2024 3:00:09 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، موافقة الحكومة الأردنية على قرار حكومة الجمهورية التركية ترشيح السفير يعقوب جايماز أوغلو ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا لها لدى البلاط الملكي الهاشمي.
كما وافقت الحكومة الأردنية على قرار حكومة نيوزلندا ترشيح السفير Greg David Lewis ليكون سفيرًا فوق العادة ومفوضا لها لدى البلاط الملكي الهاشمي
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