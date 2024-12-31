المحافظ اسماعيل الصرايرة الى التقاعد بناءً على طلبه
التاريخ
12/31/2024 3:00:08 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تقرر الموافقة على إحالة المحافظ اسماعيل محمد الصرايرة إلى التقاعد بناءً على طلبه.
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