(خليجي زين 26).. عمان تتغلب على السعودية (2 - 1) وتتأهل إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 31 - 12 (كونا) -- حجز منتخب
عمان لكرة القدم
أول بطاقة تأهل لنهائي بطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) بتغلبه على نظيره السعودي (2 - 1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على استاد جابر المبارك الصباح في نصف النهائي لينتظر الفائز من المواجهة المرتقبة بين الكويت والبحرين والمقررة في وقت لاحق اليوم.
وبهذا الفوز بلغ منتخب عمان نهائي البطولة الخليجية للمرة الثانية على التوالي وذلك بعد بطولة (خليجي 25 "البصرة").
وانطلقت المباراة التي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا بتحفظ من الفريقين في محاولة لامتصاص حماس الطرف الآخر والدخول بشكل تدريجي لأجواء اللقاء الذي لم تشهد دقائقه الـ30 الأولى أي فرصة حقيقية للمنتخبين لتأتي نقطة التحول عند الدقيقة الـ34 حينما طرد لاعب منتخب عمان المنذر العلوي إثر تدخل قوي ضد قائد المنتخب السعودي سالم الدوسري.
ومع انطلاق الشوط الثاني دخل المنتخب السعودي برغبة أكبر في التقدم محاولا استغلال النقص العددي في صفوف منتخب عمان إلا أنه أخفق في التسجيل حتى الدقيقة الـ60 التي شهدت تمريرات متنقنة بين لاعبيه أنهاها عبدالله الحمدان في الشباك العمانية لكن تم إلغاء الهدف لوجود تسلل وذلك بعد الرجوع إلى تقنية الـ VAR.
ومن ركلة حرة من مسافة قريبة تمكن منتخب عمان من أخذ الأسبقية بعد تسديدة قوية من أرشد العلوي ضربت حائط الصد السعودي لتدخل الزاوية للحارس محمد العويس في الدقيقة الـ74 ثم أضاف المنتخب العماني الهدف الثاني في الدقيقة الـ85 عبر لاعبه علي البوسعيدي ليأتي الرد السعودي بشكل فوري بعدها بدقيقتين عبر محمد كنو.
وفي الوقت بدل الضائع طرد حكم المباراة لاعب المنتخب السعودي عبد الإله هوساوي.
وسيواجه المنتخب العماني يوم السبت المقبل (4 يناير 2025) في نهائي البطولة الفائز من مواجهة الكويت مع البحرين المقررة اليوم على استاد جابر الأحمد الدولي. (النهاية)
ح م ش / م ص ع
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