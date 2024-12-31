Tuesday, 31 December 2024 08:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(خليجي زين 26).. عمان تتغلب على السعودية (2 - 1) وتتأهل إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي

12/31/2024 2:44:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 12 (كونا) -- حجز منتخب عمان لكرة القدم أول بطاقة تأهل لنهائي بطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) بتغلبه على نظيره السعودي (2 - 1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على استاد جابر المبارك الصباح في نصف النهائي لينتظر الفائز من المواجهة المرتقبة بين الكويت والبحرين والمقررة في وقت لاحق اليوم.
وبهذا الفوز بلغ منتخب عمان نهائي البطولة الخليجية للمرة الثانية على التوالي وذلك بعد بطولة (خليجي 25 "البصرة").
وانطلقت المباراة التي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا بتحفظ من الفريقين في محاولة لامتصاص حماس الطرف الآخر والدخول بشكل تدريجي لأجواء اللقاء الذي لم تشهد دقائقه الـ30 الأولى أي فرصة حقيقية للمنتخبين لتأتي نقطة التحول عند الدقيقة الـ34 حينما طرد لاعب منتخب عمان المنذر العلوي إثر تدخل قوي ضد قائد المنتخب السعودي سالم الدوسري.
ومع انطلاق الشوط الثاني دخل المنتخب السعودي برغبة أكبر في التقدم محاولا استغلال النقص العددي في صفوف منتخب عمان إلا أنه أخفق في التسجيل حتى الدقيقة الـ60 التي شهدت تمريرات متنقنة بين لاعبيه أنهاها عبدالله الحمدان في الشباك العمانية لكن تم إلغاء الهدف لوجود تسلل وذلك بعد الرجوع إلى تقنية الـ VAR.
ومن ركلة حرة من مسافة قريبة تمكن منتخب عمان من أخذ الأسبقية بعد تسديدة قوية من أرشد العلوي ضربت حائط الصد السعودي لتدخل الزاوية للحارس محمد العويس في الدقيقة الـ74 ثم أضاف المنتخب العماني الهدف الثاني في الدقيقة الـ85 عبر لاعبه علي البوسعيدي ليأتي الرد السعودي بشكل فوري بعدها بدقيقتين عبر محمد كنو.
وفي الوقت بدل الضائع طرد حكم المباراة لاعب المنتخب السعودي عبد الإله هوساوي.
وسيواجه المنتخب العماني يوم السبت المقبل (4 يناير 2025) في نهائي البطولة الفائز من مواجهة الكويت مع البحرين المقررة اليوم على استاد جابر الأحمد الدولي. (النهاية)

ح م ش / م ص ع


MENAFN31122024000071011013ID1109045490

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث