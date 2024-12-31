هزة أرضية تضرب محافظة كرمان الإيرانية بقوة 5ر4 درجة على مقياس ريختر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران – 31 – 12 (كونا) -- ضربت هزة أرضية بقوة 5ر4 درجة على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء منطقة (سيرج) بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران دون ورود تقارير عن وقوع اضرار مادية أو بشرية.
وذكر مركز رصد الزلازل الإيراني في بيان أن "زلزالا بقوة 5ر4 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة سيرج بمحافظة كرمان عند الساعة السادسة و48 دقيقة (بالتوقيت المحلي) وعلى عمق 8 كيلومترات عن سطح الأرض".
ولم ترد حتى الآن أي تقارير بشأن وقوع خسائر خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال. (النهاية)
م و
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