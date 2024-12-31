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هزة أرضية تضرب محافظة كرمان الإيرانية بقوة 5ر4 درجة على مقياس ريختر

12/31/2024 2:44:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 31 – 12 (كونا) -- ضربت هزة أرضية بقوة 5ر4 درجة على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء منطقة (سيرج) بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران دون ورود تقارير عن وقوع اضرار مادية أو بشرية.
وذكر مركز رصد الزلازل الإيراني في بيان أن "زلزالا بقوة 5ر4 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة سيرج بمحافظة كرمان عند الساعة السادسة و48 دقيقة (بالتوقيت المحلي) وعلى عمق 8 كيلومترات عن سطح الأرض".
ولم ترد حتى الآن أي تقارير بشأن وقوع خسائر خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال. (النهاية)

م و



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