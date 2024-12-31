المظاهر الاحتفالية تغمر الجماهير الرياضية مع مواجهات الأدوار النهائية لـ(خليجي زين 26)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من عبدالله المسري (حدث.مصور)
الكويت - 31 - 12 (كونا) -- مع بلوغ بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم
(خليجي 26) التي تستضيفها الكويت حاليا أدوارها النهائية ترتفع وتيرة المظاهر الاحتفالية والمشاركة العفوية التي تغمر الجماهير الرياضية بغض النظر عن نتيجة منتخباتها سواء الفوز أو الخسارة وإنما التعبير عن الفرحة بهذا الكرنفال الرياضي
بكل روح رياضية
عالية.
فمع فوز منتخب
عمان على شقيقه السعودي وفي انتظار مباراة
منتخب الكويت مع شقيقه البحريني يمكن القول إنه من مدرجات الاستاد حيث تقام مجريات المباريات إلى الشوارع المحيطة وبقية الطرقات والمرافق والأسواق ترى صورا احتفالية متعددة بهذا الحدث الرياضي المهم على اختلاف الجماهير المشجعة للمنتخبات الثمانية بكل ما يتخلل ذلك من رمزية ثقافية وشعبية وتراثية تعبر عن خصوصية مجتمعاتنا والروابط الأخوية الوطيدة التي تجمعنا بروح واحدة ومصير مشترك. (النهاية)
ع ح ك
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