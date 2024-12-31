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المظاهر الاحتفالية تغمر الجماهير الرياضية مع مواجهات الأدوار النهائية لـ(خليجي زين 26)

12/31/2024 2:44:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالله المسري (حدث.مصور)
الكويت - 31 - 12 (كونا) -- مع بلوغ بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26) التي تستضيفها الكويت حاليا أدوارها النهائية ترتفع وتيرة المظاهر الاحتفالية والمشاركة العفوية التي تغمر الجماهير الرياضية بغض النظر عن نتيجة منتخباتها سواء الفوز أو الخسارة وإنما التعبير عن الفرحة بهذا الكرنفال الرياضي بكل روح رياضية عالية.
فمع فوز منتخب عمان على شقيقه السعودي وفي انتظار مباراة منتخب الكويت مع شقيقه البحريني يمكن القول إنه من مدرجات الاستاد حيث تقام مجريات المباريات إلى الشوارع المحيطة وبقية الطرقات والمرافق والأسواق ترى صورا احتفالية متعددة بهذا الحدث الرياضي المهم على اختلاف الجماهير المشجعة للمنتخبات الثمانية بكل ما يتخلل ذلك من رمزية ثقافية وشعبية وتراثية تعبر عن خصوصية مجتمعاتنا والروابط الأخوية الوطيدة التي تجمعنا بروح واحدة ومصير مشترك. (النهاية)

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