مدرب منتخب عمان: التركيز والرغبة في بلوغ نهائي (خليجي زين 26) وراء التغلب على السعودية (2-1) رغم النقص العددي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 31 - 12 (كونا) -- قال مدرب منتخب
عمان لكرة القدم
رشيد جابر إن التركيز والرغبة في التأهل إلى نهائي بطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) كانا وراء التغلب على المنتخب السعودي بنتيجة (2 - 1) اليوم الثلاثاء ضمن نصف نهائي البطولة المستمرة في دولة الكويت حتى 4 يناير المقبل.
وأضاف جابر في مؤتمر صحفي أعقب المباراة التي أقيمت على استاد جابر المبارك الصباح أنه رغم النقص العددي في صفوف المنتخب العماني إلا أن لاعبيه استطاعوا الدفاع بشكل جيد.
بدوره قال الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي خلال المؤتمر إن بعض التبديلات لم تصنع الفارق رغم النقص العددي في صفوف المنتخب العماني الذي "دافع بشكل قوي اليوم" مهنئا إياه بالفوز والتأهل إلى نهائي البطولة.
وأعرب رينارد عن الإحباط من النتيجة "التي أتحمل مسؤوليتها" مشيرا إلى أن المنتخب السعودي لم يكن جيدا في خط الدفاع "وعلينا أن نركز مستقبلا في قوة الدفاع".
ويواجه المنتخب العماني يوم السبت المقبل (4 يناير 2025) في نهائي البطولة الفائز من مواجهة الكويت مع البحرين المقامة حاليا على استاد جابر الأحمد الدولي. (النهاية)
ف ر / م ص ع
MENAFN31122024000071011013ID1109045485
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