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مدرب منتخب عمان: التركيز والرغبة في بلوغ نهائي (خليجي زين 26) وراء التغلب على السعودية (2-1) رغم النقص العددي

12/31/2024 2:44:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 12 (كونا) -- قال مدرب منتخب عمان لكرة القدم رشيد جابر إن التركيز والرغبة في التأهل إلى نهائي بطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) كانا وراء التغلب على المنتخب السعودي بنتيجة (2 - 1) اليوم الثلاثاء ضمن نصف نهائي البطولة المستمرة في دولة الكويت حتى 4 يناير المقبل.
وأضاف جابر في مؤتمر صحفي أعقب المباراة التي أقيمت على استاد جابر المبارك الصباح أنه رغم النقص العددي في صفوف المنتخب العماني إلا أن لاعبيه استطاعوا الدفاع بشكل جيد.
بدوره قال الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي خلال المؤتمر إن بعض التبديلات لم تصنع الفارق رغم النقص العددي في صفوف المنتخب العماني الذي "دافع بشكل قوي اليوم" مهنئا إياه بالفوز والتأهل إلى نهائي البطولة.
وأعرب رينارد عن الإحباط من النتيجة "التي أتحمل مسؤوليتها" مشيرا إلى أن المنتخب السعودي لم يكن جيدا في خط الدفاع "وعلينا أن نركز مستقبلا في قوة الدفاع".
ويواجه المنتخب العماني يوم السبت المقبل (4 يناير 2025) في نهائي البطولة الفائز من مواجهة الكويت مع البحرين المقامة حاليا على استاد جابر الأحمد الدولي. (النهاية)

ف ر / م ص ع


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