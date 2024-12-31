وكيل (الداخلية) يشيد بجهود تنظيم مواجهتي نصف نهائي (خليجي زين 26) لكرة القدم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 31 - 12 (كونا) -- أشاد وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح بالجهود المتميزة للفرق الأمنية الميدانية والجهات المشاركة في تنظيم مواجهتي نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم
(خليجي زين 26) اليوم الثلاثاء مؤكدا التزام الوزارة بتوفير كل الإمكانات لضمان الظهور بصورة مشرفة تعكس مكانة دولة الكويت.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الداخلية عقب جولة قام بها الشيخ سالم النواف على استاد جابر الأحمد الدولي حيث تقام حاليا مواجهة منتخب
الكويت ونظيره البحريني واستاد جابر المبارك الصباح حيث أقيمت في وقت سابق اليوم مواجهة عمان والسعودية في إطار الاستعدادات لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى وضمان أمن وسلامة الجماهير.
وأوضحت (الداخلية) أن الشيخ سالم النواف اطلع على خطط تأمين الاستادين والمرافق المحيطة بهما كما تفقد غرفة العمليات المتنقلة وغرفة العمليات المشتركة وبوابات دخول الجمهور وآلية التفتيش في استاد جابر الأحمد الدولي.
ونقل البيان عن الشيخ سالم النواف تأكيده على أهمية التنسيق المتكامل بين مختلف القطاعات الأمنية لضمان انسيابية الحركة وتنظيم دخول الجماهير وخروجها بما يضمن توفير أجواء آمنة ومشجعة تليق بهذا الحدث الرياضي البارز علاوة على تكثيف الجهود المرورية لتيسير الحركة مع الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة بهدف توفير تجربة رياضية ممتعة وآمنة لجميع الحاضرين.
وأكد أن البطولة المستمرة حتى 4 يناير المقبل تحظى باهتمام محلي وخليجي كبير ما يتطلب تكامل الجهود الأمنية والتنظيمية لضمان نجاح هذا الحدث الرياضي الكبير. (النهاية)
ع ج ر
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