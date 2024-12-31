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وكيل (الداخلية) يشيد بجهود تنظيم مواجهتي نصف نهائي (خليجي زين 26) لكرة القدم

12/31/2024 2:44:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 12 (كونا) -- أشاد وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح بالجهود المتميزة للفرق الأمنية الميدانية والجهات المشاركة في تنظيم مواجهتي نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) اليوم الثلاثاء مؤكدا التزام الوزارة بتوفير كل الإمكانات لضمان الظهور بصورة مشرفة تعكس مكانة دولة الكويت.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الداخلية عقب جولة قام بها الشيخ سالم النواف على استاد جابر الأحمد الدولي حيث تقام حاليا مواجهة منتخب الكويت ونظيره البحريني واستاد جابر المبارك الصباح حيث أقيمت في وقت سابق اليوم مواجهة عمان والسعودية في إطار الاستعدادات لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى وضمان أمن وسلامة الجماهير.
وأوضحت (الداخلية) أن الشيخ سالم النواف اطلع على خطط تأمين الاستادين والمرافق المحيطة بهما كما تفقد غرفة العمليات المتنقلة وغرفة العمليات المشتركة وبوابات دخول الجمهور وآلية التفتيش في استاد جابر الأحمد الدولي.
ونقل البيان عن الشيخ سالم النواف تأكيده على أهمية التنسيق المتكامل بين مختلف القطاعات الأمنية لضمان انسيابية الحركة وتنظيم دخول الجماهير وخروجها بما يضمن توفير أجواء آمنة ومشجعة تليق بهذا الحدث الرياضي البارز علاوة على تكثيف الجهود المرورية لتيسير الحركة مع الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة بهدف توفير تجربة رياضية ممتعة وآمنة لجميع الحاضرين.
وأكد أن البطولة المستمرة حتى 4 يناير المقبل تحظى باهتمام محلي وخليجي كبير ما يتطلب تكامل الجهود الأمنية والتنظيمية لضمان نجاح هذا الحدث الرياضي الكبير. (النهاية)

ع ج ر



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