كميات الأمطار في الأردن خلال الثلاثين ساعة الماضية

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- Khaberni) خبرني - نشرت دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، كميات الأمطار التي هطلت خلال الثلاثين ساعة الماضية حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 31-12-2024، في المحطات التابعة لها
وتاليا المناطق :
المناطق الشمالية:
رأس منيف: 34.4 ملم
الرمثا: 9.0 ملم
صما: 19.5 ملم
إربد: 17.0 ملم
جرش: 35.0 ملم
الباقورة: 18.0 ملم
وادي الريان: 34.6 ملم
المناطق الوسطى:
مطار عمان المدني: 28.2 ملم
مطار الملكة علياء: 13.1 ملم
حدائق الحسين: 54.0 ملم
الجبيهة: 36.5 ملم
القويسمة: 31.0 ملم
المدرج الروماني (وسط البلد): 37.5 ملم
مادبا: 14.3 ملم
دير علا: 45.0 ملم
السلط: 83.9 ملم
الزرقاء: 27.1 ملم
الضليل: 16.0 ملم
الغباوي: 18.9 ملم
المناطق الجنوبية:
الشوبك: 6.0 ملم
الطفيلة: 3.4 ملم
الربة: 31.0 ملم
الجفر: 0.0 ملم
العقبة: 0.0 ملم
معان: 0.0 ملم
القطرانة: 7.3 ملم
غور الصافي: 21.0 ملم
المناطق الشرقية:
الصفاوي: 0.0 ملم
المفرق: 10.9 ملم
الأزرق: 4.1 ملم.
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