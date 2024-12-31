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كميات الأمطار في الأردن خلال الثلاثين ساعة الماضية

12/31/2024 10:00:05 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - نشرت دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، كميات الأمطار التي هطلت خلال الثلاثين ساعة الماضية حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 31-12-2024، في المحطات التابعة لها

وتاليا المناطق :


المناطق الشمالية:


رأس منيف: 34.4 ملم


الرمثا: 9.0 ملم


صما: 19.5 ملم


إربد: 17.0 ملم


جرش: 35.0 ملم


الباقورة: 18.0 ملم


وادي الريان: 34.6 ملم

المناطق الوسطى:


مطار عمان المدني: 28.2 ملم


مطار الملكة علياء: 13.1 ملم


حدائق الحسين: 54.0 ملم


الجبيهة: 36.5 ملم


القويسمة: 31.0 ملم


المدرج الروماني (وسط البلد): 37.5 ملم


مادبا: 14.3 ملم


دير علا: 45.0 ملم


السلط: 83.9 ملم


الزرقاء: 27.1 ملم


الضليل: 16.0 ملم


الغباوي: 18.9 ملم

المناطق الجنوبية:


الشوبك: 6.0 ملم


الطفيلة: 3.4 ملم


الربة: 31.0 ملم


الجفر: 0.0 ملم


العقبة: 0.0 ملم


معان: 0.0 ملم


القطرانة: 7.3 ملم


غور الصافي: 21.0 ملم

المناطق الشرقية:


الصفاوي: 0.0 ملم


المفرق: 10.9 ملم


الأزرق: 4.1 ملم.

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