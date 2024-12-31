تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر كانون الثاني 2025 بقيمة صفر

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- Khaberni) خبرني - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة إن مجلس مفوضي الهيئة قرّر في جلسته المنعقدة الثلاثاء، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر كانون الثاني المقبل لعام 2025 بقيمة صفر.
وأضاف السعايدة بأنها نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر كانون الأول الحالي.
ورفع السعايدة أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حلول العام الجديد 2025، داعياً المولى عز وجل أن يجعله عام سعيد مليء بالخير والمحبة، وأن يعمّ الأمن والسلام والتسامح على أردننا الحبيب والعالم أجمع تحت ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة.
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