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تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر كانون الثاني 2025 بقيمة صفر

12/31/2024 10:00:05 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة إن مجلس مفوضي الهيئة قرّر في جلسته المنعقدة الثلاثاء، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر كانون الثاني المقبل لعام 2025 بقيمة صفر.

وأضاف السعايدة بأنها نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر كانون الأول الحالي.

ورفع السعايدة أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حلول العام الجديد 2025، داعياً المولى عز وجل أن يجعله عام سعيد مليء بالخير والمحبة، وأن يعمّ الأمن والسلام والتسامح على أردننا الحبيب والعالم أجمع تحت ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة.

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