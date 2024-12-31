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الجيش الأمريكي يواصل تعزيز قواته في شمال شرق سوريا

12/31/2024 8:10:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت مصادر سورية اليوم الثلاثاء بهبوط طائرة شحن أمريكية أخرى بقاعدة "خراب الجير" شمالي الحسكة، محملة بمعدات لوجستية وأسلحة وذخائر، وذلك في إطار "تعزيز قدرات التحالف".
يأتي ذلك، حسب "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بعد أن هبطت طائرة شحن عسكرية أمريكية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية، فجر الاثنين في قاعدة "خراب الجير"، تلتها في غضون ساعات طائرة أخرى هبطت في القاعدة العسكرية بمدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي
وذكر المرصد أيضا أن قوات "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن لمحاربة "داعش"، استقدمت رتلا عسكريا يتألف من 55 شاحنة، فجر الاثنين، عبر معبر الوليد الحدودي إلى الأراضي السورية، وضم الرتل معدات عسكرية ولوجستية، وشاحنات محملة بالوقود ومدرعات وصناديق مغلقة.


كما رصدت اليوم دورية عسكرية لقوات "التحالف الدولي" بمركبات "برادلي" تتجول في مدينة الحسكة.

RT

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