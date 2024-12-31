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إقرار تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في القطاع العام

12/31/2024 8:10:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في القطاع العام لسنة 2024م.
ويأتي إقرار التَّعليمات استكمالاً للخطوات التي تمَّ اتِّخاذها إنفاذاً لخارطة طريق تحديث القطاع العام، وعملاً بنظام إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام.
وتسري أحكام هذه التَّعليمات على الوظائف المُدرَجة على جدول التشكيلات، بحيث تلتزم الدوائر الحكوميَّة بتحليل وظائفها وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي المبنيَّة على الكفايات الوظيفيَّة لها بالاستناد الى الأدلَّة الخاصَّة بوصف وتصنيف الوظائف المعتمدة من هيئة الخدمة والإدارة العامَّة، واعتمادها وتحديثها كلما دعت الحاجة وبشكل دوري.
وبموجب النِّظام، تُحدَّد مستويات أصناف الوظائف بوظائف الفئة العُليا، ووظائف الإدارة الوسطى، والوظائف التخصُّصيَّة، والوظائف الإداريَّة والمهنيَّة المساندة، ويكون تدرُّج مواقع المسؤوليَّة الوظيفيَّة ومسمَّياتها في الهيكل التَّنظيمي لدوائر القطاع العام كالتَّالي (الأمين العام أو المدير العام، ومساعد الأمين العام أو مساعد المدير العام أو نائب المدير العام أو مدير الإدارة، ومدير مديريَّة ومن في سويَّتهم، ورئيس قسم تخصُّصي ومن في سويَّتهم، ورئيس قسم الإداري ومن في سويَّتهم).









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