تراجع نسبة النمو السكاني في إسرائيل بسبب ميزان هجرة سلبي

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل/ PNN - ارتفع عدد السكان في إسرائيل في العام 2024 بنسبة 1.1% بينما كانت هذه النسبة 1.6% في العام 2023، وذلك على إثر ميزان هجرة سلبي وارتفاع الهجرة من إسرائيل إلى خارجها، وفق معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية اليوم، الثلاثاء.

وتفيد المعطيات بأنه خلال العام 2024 هاجر من إسرائيل 82.7 ألف مواطن وعاد إليها 23.8 ألف مواطن، أي أن 58.9 ألف مواطن هاجروا ولم يعودوا إلى البلاد بحلول نهاية العام 2024.

وحسب المعطيات، فإن 32.8 ألف أجنبي هاجروا إلى إسرائيل بموجب "قانون العودة" الذي يسمح لأجانب لديهم علاقة باليهودية بالهجرة إلى إسرائيل، وعدد هؤلاء المهاجرين أقل بحوالي 15 ألفا عن عددهم في العام 2023.

رغم ذلك، ارتفع عدد سكان إسرائيل ليصل إلى 10 ملايين و27 ألف نسمة تقريبا، بينهم 7 ملايين و707 آلاف يهودي و"آخرين"، أي المسيحيين غير العرب والمسجلين بلا ديانة، ويشكلون نسبة 76.9% من السكان.

وبلغ عدد العرب مليونين و104 آلاف نسمة، ويشمل هذا العدد الفلسطينيين في القدس المحتملة الذين يقدر عددهم بحوالي 400 ألف نسمة، وسكان القرى الدرزية في هضبة الجولان المحتلة ويقدر عددهم بأكثر من 20 ألفا. ويشمل التعداد السكاني حوالي 216 ألف أجنبي.

ووُلد في إسرائيل حوالي 181 طفلا، بينهم 76% و24% عرب.

وتوفي قرابة 51.4 ألف شخص خلال العام 2024، وهذا العدد أعلى بحوالي 1800 وفاة قياسا بالعام 2023، لكن هذا الإحصاء يشمل حوالي 1870 جنديا ومواطنا قُتلوا خلال الحرب منذ 7 أكتوبر العام الماضي.