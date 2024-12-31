الاقتصاد تؤكد استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق الفلسطيني

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق الفلسطيني، نافية بشكل قاطع الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي
حول ارتفاع الأسعار.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن بعض السلع الأساسية شهدت انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار مؤخرًا، وهو ما لمسه المواطنون بشكل مباشر، إلى جانب العروض والتنزيلات التي تصب في مصلحة المستهلكين.
وأعربت، عن تقديرها للتجار الذين يراعون الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا.
وشددت الوزارة، على أنها ستتخذ أقصى العقوبات بحق أي جهة تحاول التلاعب بأسعار السلع الأساسية لتحقيق أرباح على حساب الاستقرار الاقتصادي والمصلحة العامة، مؤكدة أن طواقم الرقابة تعمل بشكل مستمر على ضمان استقرار السوق ومنع أي تجاوزات.
وطمأنت، المواطنين بوفرة المخزون التمويني، إذ يكفي احتياجات السوق من السلع الأساسية لمدة ستة أشهر، بينما يغطي مخزون الدقيق احتياجات ثلاثة أشهر.
ودعت الوزارة، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر بوابة "بهمنا" أو الاتصال بالرقم المباشر 129، مشددة على ضرورة عدم الانجرار وراء الشائعات.
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