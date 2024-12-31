الاقتصاد تؤكد استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق الفلسطيني

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق الفلسطيني، نافية بشكل قاطع الشائعات المتداولة عبر وسائل حول ارتفاع الأسعار.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن بعض السلع الأساسية شهدت انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار مؤخرًا، وهو ما لمسه المواطنون بشكل مباشر، إلى جانب العروض والتنزيلات التي تصب في مصلحة المستهلكين.

وأعربت، عن تقديرها للتجار الذين يراعون الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا.

وشددت الوزارة، على أنها ستتخذ أقصى العقوبات بحق أي جهة تحاول التلاعب بأسعار السلع الأساسية لتحقيق أرباح على حساب الاستقرار الاقتصادي والمصلحة العامة، مؤكدة أن طواقم الرقابة تعمل بشكل مستمر على ضمان استقرار السوق ومنع أي تجاوزات.

وطمأنت، المواطنين بوفرة المخزون التمويني، إذ يكفي احتياجات السوق من السلع الأساسية لمدة ستة أشهر، بينما يغطي مخزون الدقيق احتياجات ثلاثة أشهر.

ودعت الوزارة، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر بوابة "بهمنا" أو الاتصال بالرقم المباشر 129، مشددة على ضرورة عدم الانجرار وراء الشائعات.