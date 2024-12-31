رام الله: مشاركة حاشدة في الذكرى الستين لانطلاقة الثورة الفلسطينية

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أحيت جماهير شعبنا، اليوم الثلاثاء، وسط مدينة رام الله، بمشاركة شعبية ورسمية حاشدة "الذكرى الستين لانطلاقة الثورة الفلسطينية"، وذلك بدعوة من حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح".

وشارك آلاف المواطنين الذين احتشدوا على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، في إحياء الذكرى، مؤكدين التفافهم حول القيادة الفلسطينية الشرعية، ودعمهم وإسنادهم لأبناء الأجهزة والمؤسسة الأمنية في فرض القانون وإحلال السلم الداخلي والاستقرار، كما أكدوا أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ونادوا بالوحدة الوطنية.

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح في كلمة حركة "فتح"، إن فتح شكلت نقطة تحول تاريخية في مسيرة النضال الفلسطيني، وكانت ولا تزال رمزا للوحدة الوطنية، والعنوان الأول للمشروع الوطني الفلسطيني، مستذكرا القادة المؤسسين الذين رسموا بدمائهم مسار الثورة، وفي مقدمتهم الشهيد القائد ياسر عرفات وإخوانه القادة أعضاء اللجنة المركزية الذين رفعوا راية فلسطين عاليا في وجه الاحتلال العنصري.

وأضاف، أن ذكرى انطلاقة الثورة تأتي في وقت يواجه فيه شعبنا الفلسطيني تحديات جسيمة ومخططات عدوانية تسعى إلى تصفية قضيتنا العادلة، والاحتلال الإسرائيلي مستمر في تنفيذ حرب التطهير العرقي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة التي امتدت إلى أرجاء الأرض الفلسطينية من إبادة وتدمير واقتلاع من الجذور منذ أكثر من 15 شهرا، وشعبنا في غزة يتجرع الموت وحصار التجويع بمجازر فاقت العقل البشري من قتل أطفال نساء وتدمير أغلبية منازل المواطنين على رؤوسهم.

وتابع، أن فتح والقيادة الفلسطينية قادتا ممثلة بالرئيس محمود عباس نضالا دبلوماسيا ناجحا أسفر عن تعميم الرواية الفلسطينية، واعتراف 149 دولة بدولة فلسطين، وتثبيت حقوقنا المشروعة في المحافل الدولية، وعزل كيان الاحتلال في جميع المنابر الدولية.

وأردف، أن ما يحدث في مخيم جنين يهدد النسيج الوطني الفلسطيني ويستهدف الأجهزة السيادية والعناصر الأمنية، حراس مشروعنا الوطني، مشيدا بشعبنا الصامد طالبا منه الحيطة والحذر كي يتصدى ويُفشل جميع المؤامرات التي تهدف إلى العبث بنسيجنا الوطني والوجود الفلسطيني.

ودعا جميع القوى والفعاليات الشعبية إلى الالتزام بالمصلحة الوطنية الفلسطينية ووقوفهم خلف أجهزتنا الأمنية حامية النسيج الوطني الفلسطيني لتحقيق تطلعاتنا.

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة التنظيمات الشعبية واصل أبو يوسف في كلمة القوى الوطنية، إن فتح جسدت صمودا ومقاومة مستمرَين في سبيل التمسك بالثوابت الوطنية.

وأضاف أن هذه الذكرى تأتي وشعبنا الفلسطيني يعاني حرب الإبادة والمجازر التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني وسط صمت وعجز دوليَين.

ولفت إلى أن شعبنا صامد متمسك بمقاومته وحقوقه وثوابته وتمثيله في إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وجدد العهد للشهداء والمعتقلين، وشهداء الأجهزة الأمنية الذين يدافعون عن حقوق شعبنا.

بدوره، قال عضو إقليم فتح في رام الله والبيرة أمين شومان، إن المشروع الوطني الفلسطيني هو البوصلة من أجل إحقاق حقوقنا، مبرقا تحية إلى المعتقلين في سجون الاحتلال.

وأضاف، أن البندقية الفلسطينية يجب أن توجه فقط إلى الاحتلال، وهذا عهد كل أبناء فتح الذين أقسموا أن يكونوا أوفياء لدماء الشهداء، وأن يكونوا حماة للمشروع الوطني الفلسطيني.