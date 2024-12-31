أريحا تجدد الولاء والوقوف خلف الرئيس والقيادة ضد المؤامرات

MENAFN - Palestine News ) أريحا / PNN - جددت فعاليات محافظة أريحا والأغوار وقوفها بكل مكوناتها خلف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية الثابتة على الثوابت الوطنية، للتصدي للمؤامرات ضد القضية الفلسطينية والمشروع الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع دعت إليه الفعاليات الرسمية والشعبية في أريحا والأغوار، اليوم الثلاثاء، في دار المحافظة.

وشارك في الاجتماع محافظ أريحا والأغوار حسين حمايل، وأمين سر حركة فتح إقليم أريحا والأغوار نائل أبو العسل، وأعضاء الإقليم، وقادة الأجهزة الأمنية والمدنية، ووجهاء وممثلو العشائر والمخيمات، ورؤساء المجالس المحلية والبلدية واللجان الشعبية والمناطق التنظيمية والأطر النسوية بالمحافظة.

وأكد حمايل أن هذا اللقاء يأتي في ظل الظروف الصعبة والراهنة التي تمر بها قيادتنا وقضيتنا الفلسطينية على المستويات كافة، مشيرا إلى حجم الاستهداف الممنهج الذي تتعرض له القضية الفلسطينية من جهات وأجندات خارجية تحاول حرف البوصلة عن مقاومة الاحتلال، مطالبا الجميع برص الصفوف ونبذ الخلافات والتكاتف خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني.

ودعا إلى ضرورة حماية جبهتنا الداخلية وتعزيز وحدتنا والحفاظ على السلم الأهلي ومشروعنا الوطني، في ظل المخاطر والتحديات الداخلية والخارجية الراهنة، مؤكدا أن القلاع لا تُهزم إلا من داخلها ويجب قطع الطريق على كل من يريد العبث بالأمن والاستقرار والسلم الأهلي، وإفشال كل المؤامرات والمخططات التي تستهدف كل فلسطيني وتصفية قضيتنا الفلسطينية.

وتطرق إلى دور الأجهزة الأمنية في بسط سيادة القانون والنظام العام بالتعاون مع فصائل العمل الوطني وجميع المؤسسات وأُطر وشرائح وأفراد المجتمع المدني.

وأكد مكانة فتح ودورها، مشيرا إلى أن حركة فتح كانت ولا تزال درعا حصينا أمام كل المؤامرات التي تحاك ضد القيادة الفلسطينية والمؤسسة الأمنية.

وشدد الحضور على ضرورة عدم الانجرار وراء المواقع المشبوهة في بث الأخبار والإشاعات، ووقوفهم خلف الرئيس محمود عباس، وتقديرهم لدور كوادر وأفراد الأجهزة الأمنية والشرطية في حماية المواطن وممتلكاته.