إقرار قروض طلبة التعليم العالي للفصل الدراسي الأول 2025-2024

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - أعلن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم
العالي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، انتهاء فرز الطلبات المقدمة من الطلبة للحصول على قروض دراسية عن الفصل الدراسي الأول 2025-2024.
وأوضح الصندوق أنه يتوجب على الطلبة المتقدمين بطلبات للقروض والمدققة طلباتهم الدخول إلى حساباتهم في موقع الخدمات الإلكترونية للصندوق من خلال الرابط لفحص الاستفادة من القرض.
وأشار إلى أنه في حال كون الطالب/ة مرشحاً وراغباً في الحصول على القرض؛ فعليه إجراء الموافقة الإلكترونية على القرض، ومن ثم التوجه إلى المكان المخصص في المؤسسة التعليمية لتوقيع المستندات المالية لاستكمال الحصول على القروض، علماً أن توقيع الكمبيالات يبدأ اعتباراً من يوم السبت 4/1/2025، وإلى غاية يوم الثلاثاء 10/2/2025 كموعدٍ غير قابل للتمديد.
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