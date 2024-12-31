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إقرار قروض طلبة التعليم العالي للفصل الدراسي الأول 2025-2024

12/31/2024 8:09:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أعلن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، انتهاء فرز الطلبات المقدمة من الطلبة للحصول على قروض دراسية عن الفصل الدراسي الأول 2025-2024.

وأوضح الصندوق أنه يتوجب على الطلبة المتقدمين بطلبات للقروض والمدققة طلباتهم الدخول إلى حساباتهم في موقع الخدمات الإلكترونية للصندوق من خلال الرابط لفحص الاستفادة من القرض.

وأشار إلى أنه في حال كون الطالب/ة مرشحاً وراغباً في الحصول على القرض؛ فعليه إجراء الموافقة الإلكترونية على القرض، ومن ثم التوجه إلى المكان المخصص في المؤسسة التعليمية لتوقيع المستندات المالية لاستكمال الحصول على القروض، علماً أن توقيع الكمبيالات يبدأ اعتباراً من يوم السبت 4/1/2025، وإلى غاية يوم الثلاثاء 10/2/2025 كموعدٍ غير قابل للتمديد.

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