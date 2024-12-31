قلقيلية: إحياء الذكرى الـ60 لانطلاقة الثورة وحركة فتح

MENAFN - Palestine News ) قلقيلية / PNN - أحيت جماهير محافظة قلقيلية، اليوم الثلاثاء، الذكرى الـ60 لانطلاق الثورة الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح".

واحتشد الآلاف من أبناء المحافظة أمام مجمع المحاكم بمدينة قلقيلية، حاملين العلم الفلسطيني ورايات فتح، ويافطات منددة باستمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وتطالب بوحدة الصف الوطني وحماية المشروع الوطني، ودعم الأجهزة الأمنية في حملتها لفرض النظام والقانون.

وقال محافظ قلقيلية حسام أبو حمدة إن ذكرى الثورة تأتي في ظل ظروف أليمة وصعبة يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني على الأصعدة كافة، وخاصة في قطاع غزة الذي فقد مقومات الحياة الأساسية.

كما استذكر الأسرى وما يواجهونه من حرب انتقامية وإجراءات قاسية، زادت حجم معاناتهم.

وتطرق إلى دور الأجهزة الأمنية في فرض النظام ومحاولتهم محاربة أي ظواهر من شأنها أن تبث الفتنة والنزاع بين أبناء الشعب الفلسطيني.

بدوره، قال أمين سر حركة "فتح" إقليم قلقيلية محمود الولويل إن "علينا جميعا أن نلتزم بالواجب الوطني تجاه أرضنا وشعبنا بحمايته من غطرسة الاحتلال ومخططاته الرامية إلى عرقلة المسيرة الوطنية وزعزعة الأمن والاستقرار".

وأكد أن "فتح" منذ وجودها أخذت على عاتقها حماية المشروع الوطني وثوابته، ولن يثنيها عن مسيرتها وأهدافها أي أطماع وأيادٍ خارجية، مطالبا بالوقوف خلف الأجهزة الأمنية وحملتها في مواجهة العابثين بأمن الوطن واستقراره.