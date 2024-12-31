قلقيلية: إحياء الذكرى الـ60 لانطلاقة الثورة وحركة فتح

(MENAFN
- Palestine News Network
)
قلقيلية / PNN - أحيت جماهير محافظة قلقيلية، اليوم الثلاثاء، الذكرى الـ60 لانطلاق الثورة الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح".
واحتشد الآلاف من أبناء المحافظة أمام مجمع المحاكم بمدينة قلقيلية، حاملين العلم الفلسطيني ورايات فتح، ويافطات منددة باستمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وتطالب بوحدة الصف الوطني وحماية المشروع الوطني، ودعم الأجهزة الأمنية في حملتها لفرض النظام والقانون.
وقال محافظ قلقيلية حسام أبو حمدة إن ذكرى الثورة تأتي في ظل ظروف أليمة وصعبة يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني على الأصعدة كافة، وخاصة في قطاع غزة الذي فقد مقومات الحياة الأساسية.
كما استذكر الأسرى وما يواجهونه من حرب انتقامية وإجراءات قاسية، زادت حجم معاناتهم.
وتطرق إلى دور الأجهزة الأمنية في فرض النظام ومحاولتهم محاربة أي ظواهر من شأنها أن تبث الفتنة والنزاع بين أبناء الشعب الفلسطيني.
بدوره، قال أمين سر حركة "فتح" إقليم قلقيلية محمود الولويل إن "علينا جميعا أن نلتزم بالواجب الوطني تجاه أرضنا وشعبنا بحمايته من غطرسة الاحتلال ومخططاته الرامية إلى عرقلة المسيرة الوطنية وزعزعة الأمن والاستقرار".
وأكد أن "فتح" منذ وجودها أخذت على عاتقها حماية المشروع الوطني وثوابته، ولن يثنيها عن مسيرتها وأهدافها أي أطماع وأيادٍ خارجية، مطالبا بالوقوف خلف الأجهزة الأمنية وحملتها في مواجهة العابثين بأمن الوطن واستقراره.
MENAFN31122024000205011050ID1109044859
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.