محافظ الجنوبية يكرم منتسبي المحافظة لجهودهم في إنجاح مبادرات عام 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقامت المحافظة الجنوبية حفل تكريم موظفي المحافظة تقديرًا لجهودهم في إنجاح مبادرات المحافظة لعام 2024م، وبهذه المناسبة تفضل سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة، محافظ المحافظة الجنوبية، بتكريم منتسبي المحافظة، وذلك في عادة سنوية حرصت عليها المحافظة الجنوبية لتكريم منتسبيها بشكل مستمر؛ لجهودهم المبذولة وإسهاماتهم الرائدة في خدمة المحافظة ومتابعة تنفيذ المشروعات فيها من جهة، ودعم المحافظة للعنصر البشري من جهة ثانية، بحضور العميد حمد محمد الخياط نائب المحافظ.
وخلال الحفل؛ أكد سمو محافظ الجنوبية الحرص على تحقيق جميع الانجازات تنفيذاً للرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، منوهاً سموه بروح الفريق الواحد الذي يتميّز به جميع موظفي المحافظة الجنوبية وسعيهم المستمر لرفع مؤشر الإنتاجية والأداء من خلال أداء المهام المنوطة بهم على نحو فعّال ومتميّز، وهو ما كان له دوره البارز فيما حققته المحافظة من إنجازات سواء مشاريع وبرامج لعام 2024م، منوهاً بحرص المحافظة لمواصلة تقديم المزيد من المكتسبات والتقدم لخدمة المحافظة وأهاليها.
من جهتهم؛ عبر موظفو المحافظة الجنوبية عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة لتوجيهاته لتطوير بيئة العمل، معربين عن سعادتهم باللفتة الكريمة من سموه بتكريمهم، مؤكدين أن ذلك التكريم يزيدهم إصرارًا وعزما على مزيد من العمل والإنجاز الذي يلبي تطلعات الأهالي ويرتقي بمسيرة العمل التنموي والخدمي في المحافظة الجنوبية.
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