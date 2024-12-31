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جلالة الملك المعظم يهنئ رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان بذكرى الاستقلال

12/31/2024 6:10:20 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، برقية تهنئة إلى فخامـة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية السودان الشقيق بأن ينعم بالأمن والأمان والاستقرا

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