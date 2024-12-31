سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان بذكرى الاستقلال

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان بذكرى الاستقلال
التاريخ
12/31/2024 6:10:18 AM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
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