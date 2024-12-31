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ما ينتظر سويسرا: الملفات السياسية الكبرى لعام 2025

12/31/2024 6:09:06 AM
(MENAFN- Swissinfo) ستكون العلاقات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي القضية السياسية المحورية في العام المقبل. وسيتعيّن على الحكومة أن تكون مقنعة إذا ما أرادت نجاح الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع بروكسل.

تم نشر هذا المحتوى على 31 ديسمبر 2024 - 09:00 8دقائق

صحفية مقُيمة في برن. أهتم بشكل خاص بالقضايا الإجتماعية، كما يهمني مجال السياسة ووسائل التواصل الاجتماعي. عملت سابقًا لوسائل الإعلام الإقليمية ضمن هيئة تحرير صحيفة "لو جورنال دو جورا" وفي إذاعة "جورا بيرنوا" المحلية.

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