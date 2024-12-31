ما ينتظر سويسرا: الملفات السياسية الكبرى لعام 2025

(MENAFN
- Swissinfo)
ستكون العلاقات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي القضية السياسية المحورية في العام المقبل. وسيتعيّن على الحكومة أن تكون مقنعة إذا ما أرادت نجاح الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع بروكسل.
تم نشر هذا المحتوى على
31 ديسمبر 2024 - 09:00
8دقائق
صحفية مقُيمة في برن. أهتم بشكل خاص بالقضايا الإجتماعية، كما يهمني مجال السياسة ووسائل التواصل الاجتماعي. عملت سابقًا لوسائل الإعلام الإقليمية ضمن هيئة تحرير صحيفة "لو جورنال دو جورا" وفي إذاعة "جورا بيرنوا" المحلية.
مقالات أخرى للكاتب (
القسم الفرن
English
en
What lies ahead: the Swiss political landscape in 2025
طالع المزيدWhat lies ahead: the Swiss political landscape in 202
Deutsch
de
Das erwartet die Schweiz: Die wichtigsten politischen Themen 2025
طالع المزيدDas erwartet die Schweiz: Die wichtigsten politischen Themen 202
Français
fr
Ce qui attend la Suisse: les grands dossiers politiques de 2025
الأصلي
طالع المزيدCe qui attend la Suisse: les grands dossiers politiques de 202
Italiano
it
Cosa ci aspetta nel 2025: prospettive per la politica svizzera
طالع المزيدCosa ci aspetta nel 2025: prospettive per la politica svizzer
Español
es
Lo que le espera a Suiza: las grandes cuestiones políticas de 2025
طالع المزيدLo que le espera a Suiza: las grandes cuestiones políticas de 202
Português
pt
O que a política traz à Suíça em 2025
طالع المزيدO que a política traz à Suíça em 202
日本語
ja
スイス政治展望2025 対EU二国間条約と財政削減案が目玉に
طالع المزيدスイス政治展望2025 対EU二国間条約と財政削減案が目玉
中文
zh
2025各项重大政治议程,瑞士准备好了吗?
طالع المزيد2025各项重大政治议程,瑞士准备好了吗
Русский
ru
Основные политические вызовы Швейцарии в 2025 году
طالع المزيدОсновные политические вызовы Швейцарии в 2025 год
MENAFN31122024000210011054ID1109044638
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.