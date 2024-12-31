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التربية تمدد خدمة معلمات ومعلمين للحصول على الراتب التقاعدي - أسماء

12/31/2024 6:08:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة تمديد خدمات 109 موظفين لمدة عام واحد.
وجاء القرار بناء على تنسيب الأمين العام للشؤون الادارية والمالية بعد بلوغهم السن القانونية ليتمكنوا من الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

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