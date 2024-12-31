التربية تمدد خدمة معلمات ومعلمين للحصول على الراتب التقاعدي - أسماء

التربية تمدد خدمة معلمات ومعلمين للحصول على الراتب التقاعدي - أسماء
التاريخ
12/31/2024 6:08:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قرر وزير
التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة تمديد خدمات 109 موظفين لمدة عام واحد.
وجاء القرار بناء على تنسيب الأمين العام للشؤون الادارية والمالية بعد بلوغهم السن القانونية ليتمكنوا من الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
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