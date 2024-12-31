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انتهاكات إسرائيل بحق المعتقلين الفلسطينيين ترقى إلى جريمة حرب

12/31/2024 6:08:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يتعرض المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية لانتهاكات لا إنسانية ترقى الى "جريمة حرب" بحسب ما يؤكد مركز الميزان لحقوق الإنسان الذي يصف في بيان له مراحل هذه الانتهاكات خلال عمليات الاعتقال.
وأشار المركز الى إجبار المعتقلين على خلع ملابسهم بالكامل والاعتداء عليهم بالضرب، وإجبارهم على الجلوس فوق حصى مدببة تحت أشعة الشمس الحارقة أو في البرد القارص واستخدام التعذيب الجسدي المفضي للموت أثناء التحقيق ، كالشبح وخلع الأظافر، وإطلاق الكلاب على المعتقلين والحرمان من النوم، لافتا الى أن التعديلات التشريعية التي أقرت بعد أيام من السابع من تشرين الأول وقانون "المقاتل غير الشرعي" شكلت غطاءً قانونياً لكل الانتهاكات التي تُرتكب بحق المعتقلين، وأطلقت يد جهاز الأمن ليُمارس ما يشاء من أفعال بعيداً عن رقابة القضاء.
ويؤكد المركز أن الانتهاكات الجسيمة الواردة في المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة هي إحدى صور الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين تلك الجريمة، ولا سيما القتل العمد والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، داعيا الى تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ملابسات حوادث الوفاة خلال عمليات التحقيق أو في المعتقلات.
كما دعا الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي إلى تبني تدابير جديدة لإعمال قرار محكمة العدل الدولية بشأن وقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإلزام دولة الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي.
بترا









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