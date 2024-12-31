Tuesday, 31 December 2024 12:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الضمان: إلغاء فائدة تقسيط المديونية للمنشآت المدينة حتى منتصف 2025

12/31/2024 6:08:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تمديد العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية بنسبة (0%) لغاية 30/6/2025 لكافة المنشآت المدينة للضمان الاجتماعي، ولنهاية العام 2025 لمنشآت القطاع السياحي.
وبينت المؤسسة أنها أتاحت للمنشآت من غير القطاع السياحي تقسيط مديونيتها لفترة لا تتجاوز 120 قسطاً، وذلك مراعاة لظروف هذه المنشآت ومساعدتها وتسهيل الإجراءات لها في تسديد المديونية المترتبة عليها وتمكيناً للنشاطات الاقتصادية المختلفة من تأدية أعمالها وبما يحقق الفائدة المجتمعية ويعود بالنفع على المواطن.
وأوضحت المؤسسة أنها منحت مزايا إضافية في هذا القرار لمنشآت القطاع السياحي حيث تم تمديد فترة العمل بإلغاء فائدة التقسيط لها لغاية 31/12/2025، شريطة أن لا يتجاوز عدد الأقساط لاتفاقية التقسيط المبرمة لمنشآت هذا القطاع (180) قسطاً وذلك مراعاة لأوضاع هذه المنشآت وتضررها بشكل أكبر نتيجة الظروف التي مرت بها المنطقة والتي انعكست سلباً على الحركة السياحية وبيئة العمل لهذا القطاع.
وأشارت المؤسسة إلى أن المنشآت التي لديها اتفاقية تقسيط فعالة أو جدولة بإمكانها أيضاً الاستفادة من هذا القرار والتقدم بطلب إعادة الجدولة.
وأكدت المؤسسة على ضرورة قيام المنشآت المدينة بالاستفادة من قرار التمديد والمبادرة بطلب تقسيط المديونية المترتبة عليها قبل انتهاء المهلة المحددة.









MENAFN31122024000208011052ID1109044633

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث