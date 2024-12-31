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استقالة المحقق في قضية اقتحام أنصار ترامب للكابيتول

12/31/2024 6:08:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن استقالة المدعي في مقاطعة كولومبيا الفدرالية ماثيو غريفز الذي كان يحقق في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصار دونالد ترامب في يناير 2021.
وقالت الوزارة في بيان لها، أمس الاثنين، أن غريفز سيستقيل من منصبه اعتبارا من 16 يناير القادم، مضيفة أنه كان يشرف على أكبر تحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول.
يذكر أن أنصار دونالد ترامب اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير عام 2021، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.


وتم الاقتحام في اليوم الذي كان من المقرر فيه أن يصادق الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، والتي رفض دونالد ترامب الاعتراف بهزيمته فيها أمام مرشح الديمقراطيين آنذاك جو بايدن.

RT

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