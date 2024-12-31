الدفاع الروسية: ضربنا مطارا عسكريا ومؤسسة للصناعة العسكرية في أوكرانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت صباح الثلاثاء ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة على البنية التحتية لمطار عسكري ومجمع عسكري ينتج عبوات بارود للجيش الأوكراني.جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، التي لم تذكر مزيدا من التفاصيل عن المواقع المستهدفة، مؤكدا إصابتها كلها وتحقيق هدف الضربة.



وفي وقت سابق اليوم أفادت مصادر إعلامية بوقوع انفجارات في عدد من المناطق الأوكرانية، لا سيما في كييف وشوستكا (شمال) وتضرر مرافق للبنية التحتية جراء الغارات الصاروخية الوجوية الروسية صباح اليوم.

وكشف تقرير الدفاع الروسية أن إجماي خسائر القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي بلغت نحو 1494 جنديا، وفي ما يلي أبرز نقاط التقرير:



- فقد الجيش الأوكراني نحو 35 عسكريا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" في محور خاركوف.



- حسنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" وضعها على طول خط المواجهة وضربت قوات ومعدات عسكرية معادية في خاركوف ودونيتسك حيث تجاوزت الخسائر الأوكرانية 440 جنديا.



- سيطرت وحدات من مجموعة لقوات "الجنوب" على مواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 290 عسكريا.



- واصلت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" تقدمها إلى عمق دفاعات العدو في دونيتسك، وصدت 12 هجوما مضادا، فيما فقد العدو نحو 505 جنود.



- حسنت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" وضعها التكتيكي في دونيتسك، حيث بلغت خسائر القوات أكثر من 160 عسكريا.



- ضربت مجموعة قوات "دنيبر" قوات ومعدات عسكرية في مقاطعة خيرسون، وخسر الجيش الأوكراني هناك نحو 65 جنديا.



- إصابة مؤسسة لإنتاج الذخيرة ومستودعات لتخزين الطائرات المسيرة الهجومية، فضلا عن تجمعات للقوات والمعدات العسكرية المعادية في 138 منطقة.



- إسقاط قنبلتين موجهتين من طراز Hammer فرنسية الصنع، و7 صواريخ HIMARS أمريكية الصنع، و103 طائرات بدون طيار، 68 منها خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة.



- قيام أسطول البحر الأسود بتدمير 8 زوارق مسيرة.