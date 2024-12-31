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مسؤول إيراني يهدد إسرائيل بـ المقاومة الجديدة

12/31/2024 6:08:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-أفاد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان بأن "مقاومة جديدة" ستظهر في سوريا لمواجهة إسرائيل بعد سقوط الرئيس بشار الأسد، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
ونقلت الوكالة عن أحمديان قوله :"مع احتلال الأراضي السورية من قبل الكيان الصهيوني، ولدت مقاومة جديدة ستظهر في السنوات المقبلة".
وشدد أحمديان خلال اجتماع مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي على أن "المقاومة" ضد إسرائيل "لم تضعف" بعد سقوط الأسد في 8 ديسمبر.
ومنذ سقوط النظام في سوريا، نفذت إسرائيل مئات الضربات الجوية التي استهدفت منشآت عسكرية سورية، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك منع أطراف معادية من السيطرة عليها.
كما توغلت القوات الإسرائيلية في مواقع استراتيجية بالمنطقة العازلة حيث ينتشر جنود الأمم المتحدة عند الحدود بين سوريا ومرتفعات الجولان المحتلة.
ووجه سقوط بشار الأسد الذي حكم سوريا لفترة طويلة ضربة قوية لإيران.
وكان الأسد يعتبر لاعبا استراتيجيا مهما في "محور المقاومة" الذي أعلنته إيران ضد عدوها اللدود إسرائيل، حيث كانت سوريا بمثابة ممر لتسليم الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيا حزب الله في لبنان.
سكاي نيوز










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