مستعمرون يختطفون فلسطينياً وينكلون به شرق الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اختطف مستعمرون، مساء اليوم الاثنين، فلسطينياً من بلدة الشيوخ شرق الخليل، واعتدوا عليه بالضرب المبرح قبل تركه بالقرب من أحد الحواجز العسكرية الإسرائيلية.
وقال الفلسطيني أشرف الحلايقة، إن عددا من مستعمري مستعمرة "آسفر" المقامة على أراضي البلدة، اقتحموا محجرا في منطقة الزعفران، واحتجزوا العاملين فيه وفتشوا جوالاتهم، قبل أن يختطفوا العامل ذياب نمر عودة الحلايقة (48 عاما) ويقتادوه إلى المستعمرة المذكورة، حيث اعتدوا عليه بالضرب المبرح، بمشاركة وتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أن المستعمرين تركوا الحلايقة عند أحد الحواجز العسكرية شرق المدينة، مصابا برضوض وكدمات وجروح نازفة في مختلف أنحاء جسده، نقل على إثرها بواسطة مركبة إسعاف إلى مستشفى الخليل الحكومي.
وفا
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