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مستعمرون يختطفون فلسطينياً وينكلون به شرق الخليل

12/31/2024 6:08:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اختطف مستعمرون، مساء اليوم الاثنين، فلسطينياً من بلدة الشيوخ شرق الخليل، واعتدوا عليه بالضرب المبرح قبل تركه بالقرب من أحد الحواجز العسكرية الإسرائيلية.
وقال الفلسطيني أشرف الحلايقة، إن عددا من مستعمري مستعمرة "آسفر" المقامة على أراضي البلدة، اقتحموا محجرا في منطقة الزعفران، واحتجزوا العاملين فيه وفتشوا جوالاتهم، قبل أن يختطفوا العامل ذياب نمر عودة الحلايقة (48 عاما) ويقتادوه إلى المستعمرة المذكورة، حيث اعتدوا عليه بالضرب المبرح، بمشاركة وتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أن المستعمرين تركوا الحلايقة عند أحد الحواجز العسكرية شرق المدينة، مصابا برضوض وكدمات وجروح نازفة في مختلف أنحاء جسده، نقل على إثرها بواسطة مركبة إسعاف إلى مستشفى الخليل الحكومي.
وفا









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