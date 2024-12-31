الدبعي: شعبنا يُميّز جيداً بين النضال الذي يلتزم بتقاليده وبين سلوكيات ليس لها علاقة بالنضال

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أكد الكاتب والمحلل السياسي رائد الدبعي أهمية ضبط الأمن وفرض القانون في مخيم جنين الذي عانى طويلاً من غول الفلتان الأمني، واعتداء قلة قليلة منهم على المؤسسات والممتلكات العامة.

وشدد الدبعي في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، على ضرورة وجود سلطة وقانون وسلاح واحد تحمي الناس وممتلكاتهم، بهدف تعزيز صمودهم وبقائهم على أرضهم التي يسعى الاحتلال إلى إفراغها من أهلها.

وأوضح أن شعبنا يُميّز جيداً بين النضال الذي يلتزم بتقاليده، وبين سلوكيات ليس لها علاقة بالنضال.