الدبعي: شعبنا يُميّز جيداً بين النضال الذي يلتزم بتقاليده وبين سلوكيات ليس لها علاقة بالنضال

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - أكد الكاتب والمحلل السياسي رائد الدبعي أهمية ضبط الأمن وفرض القانون في مخيم جنين الذي عانى طويلاً من غول الفلتان الأمني، واعتداء قلة قليلة منهم على المؤسسات والممتلكات العامة.
وشدد الدبعي في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، على ضرورة وجود سلطة وقانون وسلاح واحد تحمي الناس وممتلكاتهم، بهدف تعزيز صمودهم وبقائهم على أرضهم التي يسعى الاحتلال إلى إفراغها من أهلها.
وأوضح أن شعبنا يُميّز جيداً بين النضال الذي يلتزم بتقاليده، وبين سلوكيات ليس لها علاقة بالنضال.
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