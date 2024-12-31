انخفاض عدد سكان قطاع غزة بنسبة 6 بالمئة جراء الإبادة الإسرائيلية

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- قال تقرير رسمي فلسطيني، الثلاثاء، إن عدد سكان قطاع غزة انخفض 6 بالمئة مع نهاية 2024 بسبب استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية.

جاء ذلك وفق بيان للجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، استعرض أوضاع الفلسطينيين مع نهاية عام 2024.

ولفتت رئيسة الجهاز علا عوض، إلى أن“الإبادة الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 45,484 فلسطينياً في قطاع غزة، ومغادرة نحو 100 ألف فلسطيني للقطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023”.



وأوضحت عوض أن من بين الشهداء 17,581 طفلا، و12,048 سيدة، إضافة إلى نحو 11 ألف مفقود، وإصابة 108,090 مواطنا آخرين، وفق البيان.



وذكرت أن عدد سكان فلسطين بلغ 5.5 ملايين نسمة، بينهم 3.4 ملايين في الضفة الغربية.

وقالت إن عدد سكان قطاع غزة انخفض بنحو 160 ألف نسمة، ليبلغ 2.1 مليون بانخفاض مقداره 6 بالمئة عن تقديرات عدد السكان بالقطاع لعام 2023، منهم أكثر من مليون طفل دون سن الثامنة عشرة، يشكلون ما نسبته 47 بالمئة من سكان القطاع.



وقدر البيان عدد الفلسطينيين في العالم بحلول نهاية 2024 بحوالي 14.9 مليونا“نصفهم خارج فلسطين التاريخية، وبينهم 5.5 ملايين في دولة فلسطين (الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية وقطاع غزة)، و1.8 مليون في أراضي 1948”.



وأشار البيان إلى أن عدد الفلسطينيين في الشتات بلغ نحو 7.6 ملايين فلسطيني، منهم 6.4 ملايين في الدول العربية.