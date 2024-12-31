اتحاد الغرف التجارية في غزة: ما يدخل من مساعدات لا يغطي 15% من احتياجات المواطنين

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غزة/PNN-

قال رئيس اتحاد الغرف التجارية في قطاع غزة عائد أبو رمضان، إن ما يدخل غزة من قوافل مساعدات إنسانية لا يغطي 15% من احتياجات المواطنين.

وأوضح أبو رمضان في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، أن أسعار السلع الأساسية تشهد ارتفاعات كبيرة مقارنة بما قبل الحرب، ما يجعل من الصعب على المواطن شراءها حتى لو توفرت بالأسواق، علاوة على أزمة السيولة الحقيقية نتيجة تعطل البنوك بالكامل، وتلف النقد المتداول.

وفي سياق متصل، قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا إن 110 آلاف خيمة تؤوي نازحين في مختلف أنحاء قطاع غزة، يرتعد مَن بداخلها من شدة البرد في ظل وجود مجاعة ومنع دخول المساعدات وحاجة 25 ألف مريض إلى الخروج من القطاع لتلقي العلاج.

وأشار الشوا، إلى الطلب المتكرر من منظمتي الصحة العالمية والصليب الأحمر من أجل حماية الطواقم الطبية والمرضى والمستشفيات مع تنصل سلطات الاحتلال من القوانين والقرارات الدولية كافة، واعتقال الجرحى والطواقم الطبية، وقصف المستشفيات وإحراقها.

بدوره، قال مدير المهن الطبية المساندة في مستشفى المحتسب في الخليل نضال أبو عفيفة، إنه تم الانتهاء من جمع خمسة آلاف وحدة دم ضمن الحملة الرابعة للتبرع بالدم لأهلنا في قطاع غزة، وتلبيةً لاحتياجات شعبنا في القطاع، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسة رحمة الدولية.

وأضاف أبو عفيفة، أنه منذ بدء العدوان على أهلنا في قطاع غزة، تم إرسال ثلاث حملات للتبرع بالدم، وتم خلالها إيصال عشرة آلاف وحدة.