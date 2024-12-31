Tuesday, 31 December 2024 12:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحايك: لا قانون إلا القانون الفلسطيني والفكر التكفيري الذي ظهر مؤخراً مرفوض تماماً

12/31/2024 6:07:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - قال المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك، إن المسيرات التي خرجت خلال الأيام الماضية بمختلف محافظات الضفة، تؤكد أنه لا قانون إلا القانون الشرعي، وأن الفكر التكفيري الذي ظهر مؤخرا مرفوض تماما.

وشدد الحايك في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، على أن رسالة حركة فتح في الذكرى الستين لانطلاقتها هي الوحدة الميدانية والسياسية في مواجهة الاحتلال ومخططاته.

وطالب، المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته في وقف حرب الإبادة المستمرة بحق شعبنا.

بدوره، أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح تيسير نصر الله، ضرورة سيادة القانون على الجميع، وعدم السماح لأي فئة بالتطاول عليه، مشددا على أهمية الوحدة الوطنية في الميدان خاصة في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وقال نصر الله، إن حركة فتح ستبقى رائدة العمل الوطني والنضالي في مواجهة الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية الحرة وصولا إلى عودة اللاجئين إلى ديارهم.

MENAFN31122024000205011050ID1109044624

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث