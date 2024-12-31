الحايك: لا قانون إلا القانون الفلسطيني والفكر التكفيري الذي ظهر مؤخراً مرفوض تماماً

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - قال المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك، إن المسيرات التي خرجت خلال الأيام الماضية بمختلف محافظات الضفة، تؤكد أنه لا قانون إلا القانون الشرعي، وأن الفكر التكفيري الذي ظهر مؤخرا مرفوض تماما.
وشدد الحايك في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، على أن رسالة حركة فتح في الذكرى الستين لانطلاقتها هي الوحدة الميدانية والسياسية في مواجهة الاحتلال ومخططاته.
وطالب، المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته في وقف حرب الإبادة المستمرة بحق شعبنا.
بدوره، أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح تيسير نصر الله، ضرورة سيادة القانون على الجميع، وعدم السماح لأي فئة بالتطاول عليه، مشددا على أهمية الوحدة الوطنية في الميدان خاصة في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية.
وقال نصر الله، إن حركة فتح ستبقى رائدة العمل الوطني والنضالي في مواجهة الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية الحرة وصولا إلى عودة اللاجئين إلى ديارهم.
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