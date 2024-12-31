الحايك: لا قانون إلا القانون الفلسطيني والفكر التكفيري الذي ظهر مؤخراً مرفوض تماماً

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - قال المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك، إن المسيرات التي خرجت خلال الأيام الماضية بمختلف محافظات الضفة، تؤكد أنه لا قانون إلا القانون الشرعي، وأن الفكر التكفيري الذي ظهر مؤخرا مرفوض تماما.

وشدد الحايك في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، على أن رسالة حركة فتح في الذكرى الستين لانطلاقتها هي الوحدة الميدانية والسياسية في مواجهة الاحتلال ومخططاته.

وطالب، المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته في وقف حرب الإبادة المستمرة بحق شعبنا.

بدوره، أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح تيسير نصر الله، ضرورة سيادة القانون على الجميع، وعدم السماح لأي فئة بالتطاول عليه، مشددا على أهمية الوحدة الوطنية في الميدان خاصة في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وقال نصر الله، إن حركة فتح ستبقى رائدة العمل الوطني والنضالي في مواجهة الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية الحرة وصولا إلى عودة اللاجئين إلى ديارهم.