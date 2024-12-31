Tuesday, 31 December 2024 12:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بلدية غزة : مياه الصرف الصحي ننذر بكارثة بيئية في غزة

12/31/2024 6:07:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN - حذرت بلدية غزة من كارثة صحية وبيئية متوقعة بعد تعطل محطة ضخ مياه الصرف الصحي "7ب" في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وذلك نتيجة تعرضها لقصف مدفعي من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت البلدية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن القصف الإسرائيلي أدى إلى تعطيل نظام الطوارئ والخطة البديلة لتشغيل المحطة، مما تسبب في ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحي داخل المحطة وفي الشوارع المحيطة.

وأشارت إلى أن الوضع الحالي ينذر بتحول المناطق المتضررة إلى بيئة خصبة لانتشار الأمراض المعدية، مما يعرض حياة السكان للخطر.

وناشدت بلدية غزة الجهات المعنية المحلية والدولية للتدخل الفوري من أجل احتواء الوضع وإصلاح الأضرار، تفاديا لتفاقم الأزمة الصحية والبيئية التي تهدد المنطقة.

ويشهد قطاع غزة تساقطا للأمطار في منخفض جوي عالي الفعالية بدأ من مساء يوم الأحد، في ظل ظروف قاسية يعيشها النازحون في خيامهم بمختلف مناطق القطاع.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، من المُنخفض الجوي عالي الفعالية الذي يُؤثر على قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدَّولي والدول العربية "بفكفكة الأزمة الإنسانية وإنقاذ واقع النازحين بشكل فوري وعاجل".

وبين أن الاحتلال الإسرائيلي دمّر مئات آلاف المنازل لهؤلاء النَّازحين بشكل كامل، ما دفعهم للجوء إلى العيش في خيام تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة، حيث اهترأ منها 110,000 خيمة من أصل 135,000 خيمة، وأصبحت خارج الخدمة وغير صالحة للاستخدام.

وأردف: "هذه الأزمة الإنسانية العميقة مستمرة في ظل وجود المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية دون أن يُحرّكوا ساكناً، ودون أن نرى خطوات عملية لتجاوز هذه الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تودي بحياة النازحين والمواطنين".

MENAFN31122024000205011050ID1109044623

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث