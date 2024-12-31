بلدية غزة : مياه الصرف الصحي ننذر بكارثة بيئية في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة / PNN - حذرت بلدية غزة من كارثة صحية وبيئية متوقعة بعد تعطل محطة ضخ مياه الصرف الصحي "7ب" في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وذلك نتيجة تعرضها لقصف مدفعي من قبل الجيش الإسرائيلي.
وأوضحت البلدية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن القصف الإسرائيلي أدى إلى تعطيل نظام الطوارئ والخطة البديلة لتشغيل المحطة، مما تسبب في ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحي داخل المحطة وفي الشوارع المحيطة.
وأشارت إلى أن الوضع الحالي ينذر بتحول المناطق المتضررة إلى بيئة خصبة لانتشار الأمراض المعدية، مما يعرض حياة السكان للخطر.
وناشدت بلدية غزة الجهات المعنية المحلية والدولية للتدخل الفوري من أجل احتواء الوضع وإصلاح الأضرار، تفاديا لتفاقم الأزمة الصحية والبيئية التي تهدد المنطقة.
ويشهد قطاع غزة تساقطا للأمطار في منخفض جوي عالي الفعالية بدأ من مساء يوم الأحد، في ظل ظروف قاسية يعيشها النازحون في خيامهم بمختلف مناطق القطاع.
وحذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، من المُنخفض الجوي عالي الفعالية الذي يُؤثر على قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدَّولي والدول العربية "بفكفكة الأزمة الإنسانية وإنقاذ واقع النازحين بشكل فوري وعاجل".
وبين أن الاحتلال الإسرائيلي دمّر مئات آلاف المنازل لهؤلاء النَّازحين بشكل كامل، ما دفعهم للجوء إلى العيش في خيام تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة، حيث اهترأ منها 110,000 خيمة من أصل 135,000 خيمة، وأصبحت خارج الخدمة وغير صالحة للاستخدام.
وأردف: "هذه الأزمة الإنسانية العميقة مستمرة في ظل وجود المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية دون أن يُحرّكوا ساكناً، ودون أن نرى خطوات عملية لتجاوز هذه الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تودي بحياة النازحين والمواطنين".
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