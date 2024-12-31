شخصيات عامة في غزة: منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا والسلطة الوطنية المخولة بإدارة القطاع

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - أكدت شخصيات عامة في قطاع غزة، أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وأن السلطة الوطنية الفلسطينية هي الأداة التنفيذية، التي تمثل السلطة القانونية والشرعية لإدارة قطاع غزة والضفة الغربية بما فيهاالقدس.

وشددت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، على أن السلطة الوطنية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة في هذه الظروف الصعبة، والقيام بما يلزم من إجراءات وإدارية في غزة، بما يضمن إعادة الحياة إلى القطاع ويعزز صمود أهله.

وأشارت إلى أن هذا البيان يأتي في ظل فشل جميع محاولات وقف إطلاق النار بسبب مواقف حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وفي ظل محاولات الاحتلال خلق واقع جديد في غزة من خلال تكريس الاحتلال العسكري المباشر وطويل الأمد، والسعي إلى التخلص من الالتزامات المدنية والإنسانية، وتحويل الانقسام الفلسطيني إلى انفصال دائم.

ودعت، إلى التعاون مع الجهات العاملة كافة في ميدان الإغاثة، ومع الدول الشقيقة، وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية، لإيجاد الحلول السريعة اللازمة لدعم صمود أهل غزة، الأمر الذي سيسهم في تقصير عمر الاحتلال وإعادة توحيد النظام السياسي الفلسطيني تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا ما يضمن في النهاية الوصول إلى توافقات سياسية، والإعداد لانتخابات حرة تشكل النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية وطنية.

وتابعت: نعتبر أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية، ونطالب بعودته إلى كنف السلطة الوطنية الفلسطينية ليظل جزءاً من المشروع الوطني الفلسطيني.

وأردفت: أمام هذه التحديات، نطالب من هنا من تحت حرب الإبادة، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الرئيس محمود عباس، بالتحرك الفوري والإعلان عن تحمل السلطة مسؤولياتها كافة في قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك دون أي تأخير.