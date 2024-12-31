جماعة“الحوثي” تعلن استهداف مطار بن غوريون ومحطة كهرباء في إسرائيل وحاملة طائرات أمريكية

MENAFN - Palestine News ) صنعاء / PNN - أعلنت جماعة أنصار الله“الحوثيون”في اليمن، الثلاثاء، تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية استهدفت مطار بن غوريون ومحطة كهرباء في إسرائيل، وحاملة الطائرات الأمريكية“هاري ترومان” في البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان متلفز الثلاثاء، إن العملية الأولى استهدفت مطار“بن غوريون” بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع“فلسطين2”.

وأضاف أن العملية الثانية استهدفت محطة الكهرباء جنوبي القدس المحتلة بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار، مشيرا إلى أن“العمليتين على يافا / تل أبيب تزامنتا مع عملية مشتركة أخرى استهدف حاملة الطائرات“يو أس أس هاري ترومان”.

ولفت المتحدث إلى أن العملية المشتركة“نفذت بعدد كبير من المسيرات والصواريخ المجنحة أثناء تحضير القوات الأمريكية لشن هجوم جوي كبير على اليمن”، مؤكدا أن“العملية في البحر حققت أهدافها بنجاح وتم إفشال الهجوم الجوي الأمريكي الذي كان يحضر له على بلدنا”.

ونوه إلى أن“هذه العمليات تأتي ضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد لغزة”، مؤكدا أن“العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

وتصاعدت العمليات العسكرية بين إسرائيل والحوثيين، منذ نحو أسبوع، بعد هجمات متكررة شنتها الجماعة على تل أبيب مخلفة خسائر مادية وجرحى.

وينفذ الحوثيون منذ نحو عام عمليات عسكرية بالصواريخ والمسيرات تستهدف إسرائيل. ووسعت الجماعة عملياتها لتشمل استهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية أو السفن التابعة لهم، في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن،“مساندة للشعب الفلسطيني في غزة”.