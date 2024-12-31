أغرب أسباب الطلاق بمصر عام 2024

MENAFN - Khaberni) خبرني - شهدت محاكم الأسرة لهذا العام العديد من قضايا الطلاق والخلع التي تختلف أسبابها وقصصها، إلا أن بعض القصص يحتوي على أسباب غريبة أو طريفة دفعت أحد الزوجين للجوء إلى القضاء للحصول على الطلاق لعدم قدرته على الاستمرار مع شريك حياته.





هل تتخيل أن ميكروويف يمكن أن يدمر حياتك الزوجية؟





أو أن زوجة طلبت الخلع لرفض الزوج سفرها للمالديف؟ فيما ثانية طلبت الخلع لرفض الزوج طلبها شراء حقيبة بـ16 ألف جنيه؟ فيما تنمر أحدهم على زوجته بسبب مقاس حذائها كان سبباً أساسياً في الطلاق!





زوجة تطلب الطلاق بسبب الميكروويف

وفي هذه الواقعة أكد الزوج أن زوجته لجأت إلي ملاحقته بدعوى طلاق للضرر، وإقامة جنحة تبديد بمحكمة الجنح، واتهمته بالتصرف في منقولاتها دون إذن كتابي، بسبب قيام والدته بأخذ الميكروويف، أثناء سفر زوجته إلي منزل عائلتها.





وقال الزوج أن شقيقته طُلقت وأقامت بمنزل والدتهما، وبسبب عدم حصولها على المنقولات طلبت منه الحصول على الميكروويف، فوافق فانقلبت حياته رأسا على عقب بعد تلك الواقعة.





"رجلها شبه شحاته أبوكف.. مقاس قدمها 45"

وفي قضية أخرى أقامتها الزوجة، التي لم تستطع تحمل تنمر زوجها، فقالت الزوجة أنه دائم التهكم والسخرية عليها بسبب مقاس حذائها، ودائما يقول عنها "دي رجلها شبه شحاتة أبو كف ومقاسها 45".





ففي واحدة من أغرب القضايا بمحكمة الأسرة، قامت الزوجة برفع دعوى خلع علي زوجها، قائلة "دايما يتنمر عليا بسبب رجلي وأفضل أقوله دي خلقة ربنا أنا مليش دخل فيها".





في البداية تجاهلت الزوجة تنمر الزوج عليها ولكن مع مرور 3 سنوات شعرت الزوجة بإهانة، وعلي الفور تقدمت لمحكمة الأسرة ورفعت دعوى خلع على زوجها.





رفض شراء "الطين" لها لتأكله

في واحدة أيضا من أغرب القضايا أمام محكمة الأسرة في مصر، أقدمت زوجة على خلع زوجها أثناء حملها بسبب توقفه عن شراء "الطين" لها لتأكله!

وبعد حمل الزوجة، زادت شهيتها لأكل "الطين"، والذي كان الزوج يشتريه لها عبر مواقع إلكترونية "أونلاين"، من إحدى الدول العربية المجاورة لمصر.





ومع زيادة الأسعار وتراكم المسؤوليات المادية، قرر الزوج التوقف عن شراء "الطين" لزوجته، والذي كان يكلفه آلاف الجنيهات في شحنه من خارج البلاد، معتبرا أن الطين ليس من أساسيات الحياة، وهنا تغيرت الزوجة وقررت اللجوء إلى القضاء.





"طلب الطلاق بسبب طبق من النيش"

وفي دعوى خلع من سيدة ضد زوجها، قال الزوج أن السبب الرئيس هو أنه "طلع طبق من النيش"، بالرغم من أنها تعدت على زوجها وصفعته على وجهه، لكنها لم تهدأ عند هذا الحد، بل قررت إقامة دعوى خلع ضد زوجها.





ففي يوم أراد الزوج أن يستخرج طبقا من "النيش" وحينها ثارت الزوجة ثورة عارمة وتشاجرت معه، وتطورت المشاجرة إلى أن صفعته على وجهه، لكنه تمالك أعصابه حتى لا يتعدى بالضرب عليها، واكتفى بتحطيم "النيش"، لكن الزوجة في النهاية قررت أن ترفع ضده دعوى خلع، ودعوى تبديد.





"مراتي بتصحيني من النوم بالضرب"

وفي دعوة طريفة، قال شاب يبلغ من العمر 35 عامًا أنه قابل فتاة، معلقا: "قابلت بنت بـ 100 رجل وشديدة البنية واعتبرتها سند وضهر لي وأنها هي الوحيدة التي تستطيع حماية نفسها في غيابي".





إلا أنه بعد الزواج، اكتشف أن سلوك زوجته عنيف معه، ووصل بها الحال بأن تتعدى عليه بالضرب قائلة "هي ده طريقتي لو كان عاجبك ولو متعدلتش هكسر عضمك"، وفي يوم تعدت الزوجة عليه بالضرب مستخدمة عصا خشبية، ولم يتحمل الزوج تلك الإهانة له، ولذلك لجأ إلى محكمة الأسرة.





"رفض شراء شنطة بـ16 ألف جنيه"

وفي القضايا التي أقامتها الزوجات بدعوى بخل أزواجها، قامت الزوجة باللجوء إلى محكمة الأسرة بمجرد أن طلبت الزوجة من زوجها شراء شنطة بقيمة 16 ألف جنيه، ولم يكن بمقدور الزوج شراءها، فأسرعت الزوجة لمحكمة الأسرة وطالبت برفع دعوى خلع على زوجها بسبب بُخله.





"جوزي بخيل ومش عايز يطلعني المالديف"

وأيضا من أغرب قصص محكمة الأسرة، هو إقامة زوجة برفع دعوي خلع ضد زوجها الرجل الثري بسبب بخله الشديد، وتعديه عليها بالضرب والإهانة.





وقالت الزوجة: "بداية المشكلة لما رحت وطلبت من جوزي يطلعني أصيف في المالديف، رفض وقالي أنت أخرك تصيفي في بالطيم، اعترضت واتخانقت معاه لدرجة أنه شتمني واعتدى علي بالضرب، طلبت منه يطلقني رفض، فرفعت دعوي خلع بالمحكمة".

"زوجي مش بيستحمى"

وفي وقائع طلب الطلاق بسبب النظافة الشخصية، روت الزوجة صاحبة دعوى الخلع بمحكمة الأسرة، أن السبب الرئيس وراء قيامها برفع دعوى علي زوجها وطلب الانفصال عنه، هو عدم نظافته الشخصية، قائلة "كنت بتحايل عليه يستحمى.. لدرجة إني في مرة جبتله ليفة وصابونة هدية عيد ميلاده، وأصحابه في الشغل كانوا دايما بيشتكوا منه، بس هو مكنتش عنده استعداد ينضف ويغير من نفسه عشان كدا سيبته".

"بيلعب في مناخيره"

وفي واقعة أخرى من قضايا طلب الطلاق بأسباب تتعلق بالنظافة الشخصة، قامت الزوجة برفع دعوي خلع علي زوجها بسبب قيامه باللعب بمناخيره (أنفه)، مشيرة أنها تشعر بالإشمئزاز من تصرفاته ولا تطيق معاشرته.