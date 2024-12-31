العثور على جثتي عروسين في حالة تيبس بمصر

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - فاجعة مؤلمة شهدتها منطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة المصرية، بعد أن عثر رجال الشرطة على جثتي عروسين داخل منزلهما في ظروف غامضة، ولا توجد بهما إصابات ظاهرية.
وأجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة للشقة التي عثر داخلها على جثتين لزوجين بمدينة 6 أكتوبر، لبيان وجود آثار عنف بمنافذها من عدمه، أو وجود أي مسروقات، وسط جهود مكثفة من رجال المباحث من خلال إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
المعاينة الأولية حملت مفاجأة صادمة، حيث عثر على جثتي عروسين في حالة تيبس كامل داخل شقتهما بمنطقة "ابني بيتك بأكتوبر" في ظروف غامضة دون بعثرة في محتويات عش الزوجية أو آثار عنف بمداخلها ومخارجها، وكانت الجثتان في وضع جلوس على الكنبة "الأنتريه" وفي حالة تيبس كاملة.
وبعد انتداب معمل الأدلة الجنائية من أجل كشف غموض مصرع العروسين لإجراء المعاينة، وإعداد تقرير مفصل، كشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وتبين أن تسرب غاز هو سبب الحادث، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة
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