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العثور على جثتي عروسين في حالة تيبس بمصر

12/31/2024 5:10:05 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - فاجعة مؤلمة شهدتها منطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة المصرية، بعد أن عثر رجال الشرطة على جثتي عروسين داخل منزلهما في ظروف غامضة، ولا توجد بهما إصابات ظاهرية.

وأجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة للشقة التي عثر داخلها على جثتين لزوجين بمدينة 6 أكتوبر، لبيان وجود آثار عنف بمنافذها من عدمه، أو وجود أي مسروقات، وسط جهود مكثفة من رجال المباحث من خلال إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


المعاينة الأولية حملت مفاجأة صادمة، حيث عثر على جثتي عروسين في حالة تيبس كامل داخل شقتهما بمنطقة "ابني بيتك بأكتوبر" في ظروف غامضة دون بعثرة في محتويات عش الزوجية أو آثار عنف بمداخلها ومخارجها، وكانت الجثتان في وضع جلوس على الكنبة "الأنتريه" وفي حالة تيبس كاملة.


وبعد انتداب معمل الأدلة الجنائية من أجل كشف غموض مصرع العروسين لإجراء المعاينة، وإعداد تقرير مفصل، كشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وتبين أن تسرب غاز هو سبب الحادث، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة

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