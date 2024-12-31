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فصل الشتاء يضاعف معاناة الأسرى المرضى في سجن النقب

12/31/2024 5:09:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN -
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، عن معاناة مضاعفة للأسرى المرضى في سجن النقب مع حلول فصل الشتاء.

جاء ذلك بعد زيارة محاميها عن عدد من الحالات المرضية لأسرى يقبعون في سجن "النقب"، من بينها: حالة الأسير علاء الدين اسدودي (47 عاماً) من مدينة طولكرم، والمحكوم بالسجن لمدة 8 سنوات، والذي يعاني من ضعف في عضلة القلب، حيث خضع لإجراء فحوصات قبل السابع من اكتوبر/ 2023، ونقل حينها الى مستشفى "سوروكا"، تبين على إثرها انه يعاني من ضعف بالجهد بنسبة 46%، وارتفاع بنسبة الدهون، وقرحة بالمعدة، كما وأصيب الأسير بالمرض الجلدي "الاسكابيوس" منذ أشهر.

بينما يشتكي الاسير خليل زعاقيق (21 عاماً) من بلدة بيت أمر/الخليل، من حالة عصبية تؤدي الى فقدانه الوعي، وهذه الحالة أصيب بها نتيجة الاعتداء عليه عندما اعتقل عام 2020، حين تم ضربه على رأسه مما ادى الى ذلك، ويصاب نتيجتها بالتشنج والاغماء، ويتم اعطاءه ادوية من قبل ادارة السجن تبقيه شبه نائم.

اضافة الى ذلك يعاني الأسير من انتفاخ بمنطقة المحاشم، وكان من المقرر أن يجري عملية جراحية، نتيجة لوجود ماء يتسبب له في الم شديد، الا ان الاعتقال حال دون ذلك، بالوقت الذي تتعمد فيه ادارة المعتقل اهماله طبياً وعدم تقديم العلاج اللازم له.

يذكر ان الأسير زعاقيق محكوم بالاعتقال الاداري لمدة ستة أشهر، ومدد له 6 أشهر اخرى، حيث من المفترض أن ينهي اعتقاله بتاريخ 5/3/2025.

أما الأسير ثائر عصاصة (32 عاماً) من مدينة جنين، فهو يعاني من المرض الجلدي "الاسكابيوس"، كما وتعرض لوعكة صحية أدت الى انتفاخ بمؤخرة الرأس نتيجة ضربه داخل السجن، نقل حينها الى عيادة سجن "اوهلي كيدار" والآن وضعه الصحي مستقر. علما أن الأسير محكوم بالاعتقال الاداري (6 أشهر)، وتم تمديد حكمه للمرة الثانية، حيث ينتهي التمديد الاخير بتاريخ 8/1/2025.

ويعيش الأسرى ظروفاً صحية ومعيشية صعبة في سجن "النقب"، حيث يتعرضون لكافة اشكال التنكيل والقمع، ولم تبق ادارة السجن عقوبات الا وفرضتها عليهم، فهم محرومون من ابسط المقومات الحياتية. وفي خطوة جديدة، أقدمت ادارة السجن مؤخراً على خلع كافة الشبابيك، وهذا الأمر أدى الى دخول البرد القارص لغرف الأسرى في ظل فصل الشتاء، وعدم توفر الحرامات والملابس الشتوية، مما ضاعف من معاناتهم.

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