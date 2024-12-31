فصل الشتاء يضاعف معاناة الأسرى المرضى في سجن النقب

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN -
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، عن معاناة مضاعفة للأسرى المرضى في سجن النقب مع حلول فصل الشتاء.
جاء ذلك بعد زيارة محاميها عن عدد من الحالات المرضية لأسرى يقبعون في سجن "النقب"، من بينها: حالة الأسير علاء الدين اسدودي (47 عاماً) من مدينة طولكرم، والمحكوم بالسجن لمدة 8 سنوات، والذي يعاني من ضعف في عضلة القلب، حيث خضع لإجراء فحوصات قبل السابع من اكتوبر/ 2023، ونقل حينها الى مستشفى "سوروكا"، تبين على إثرها انه يعاني من ضعف بالجهد بنسبة 46%، وارتفاع بنسبة الدهون، وقرحة بالمعدة، كما وأصيب الأسير بالمرض الجلدي "الاسكابيوس" منذ أشهر.
بينما يشتكي الاسير خليل زعاقيق (21 عاماً) من بلدة بيت أمر/الخليل، من حالة عصبية تؤدي الى فقدانه الوعي، وهذه الحالة أصيب بها نتيجة الاعتداء عليه عندما اعتقل عام 2020، حين تم ضربه على رأسه مما ادى الى ذلك، ويصاب نتيجتها بالتشنج والاغماء، ويتم اعطاءه ادوية من قبل ادارة السجن تبقيه شبه نائم.
اضافة الى ذلك يعاني الأسير من انتفاخ بمنطقة المحاشم، وكان من المقرر أن يجري عملية جراحية، نتيجة لوجود ماء يتسبب له في الم شديد، الا ان الاعتقال حال دون ذلك، بالوقت الذي تتعمد فيه ادارة المعتقل اهماله طبياً وعدم تقديم العلاج اللازم له.
يذكر ان الأسير زعاقيق محكوم بالاعتقال الاداري لمدة ستة أشهر، ومدد له 6 أشهر اخرى، حيث من المفترض أن ينهي اعتقاله بتاريخ 5/3/2025.
أما الأسير ثائر عصاصة (32 عاماً) من مدينة جنين، فهو يعاني من المرض الجلدي "الاسكابيوس"، كما وتعرض لوعكة صحية أدت الى انتفاخ بمؤخرة الرأس نتيجة ضربه داخل السجن، نقل حينها الى عيادة سجن "اوهلي كيدار" والآن وضعه الصحي مستقر. علما أن الأسير محكوم بالاعتقال الاداري (6 أشهر)، وتم تمديد حكمه للمرة الثانية، حيث ينتهي التمديد الاخير بتاريخ 8/1/2025.
ويعيش الأسرى ظروفاً صحية ومعيشية صعبة في سجن "النقب"، حيث يتعرضون لكافة اشكال التنكيل والقمع، ولم تبق ادارة السجن عقوبات الا وفرضتها عليهم، فهم محرومون من ابسط المقومات الحياتية. وفي خطوة جديدة، أقدمت ادارة السجن مؤخراً على خلع كافة الشبابيك، وهذا الأمر أدى الى دخول البرد القارص لغرف الأسرى في ظل فصل الشتاء، وعدم توفر الحرامات والملابس الشتوية، مما ضاعف من معاناتهم.
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